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GTO başkanlarından 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 24.12.2021, 12:45
GTO başkanlarından 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, her geçen gün başarılarına bir yenisini ekleyen, cesur yatırımcılarıyla, ihracatıyla, dillere destan mutfağıyla dünyanın bildiği ve konuştuğu bir şehir olan Gaziantep’in destansı hikâyesinin 100 yıl önce başladığına dikkat çekti. Gaziantep’in aydınlık yarınlarını ve ülkemize olan katkısını her an övgüyle vurguladıklarını dile getiren GTO başkanları, “Gaziantep’i ve hemşehrilerimizi bu kadar başarılı kılan, en zorlu dönemlerde bile bir çıkış yolu bulan, krizleri fırsata dönüştüren ve örnek bir şehir olmamızı sağlayan yegâne unsur geçmişimizdir. Dünyayı adım adım dolaşan, resmi olarak tanınmış ülkelerin neredeyse tamamına ulaşan iş insanlarımızın azminin sırrı geçmişimizde saklı. Binbir çeşit yemeğinin, bolluk ve bereket dolu mutfağının sırrı geçmişimizde saklı. Gaziantep’i kime sorarsanız sorun vereceği yanıt bellidir. Anlatırlar, alın terini akıl teriyle harmanlayarak elde ettiğimiz ticari başarıları, ya da unutulmaz lezzetleriyle eşsiz mutfağımızı” ifadelerini kullandı.

“Vazifemizi çok iyi biliyoruz”

Gaziantep’in hikâyesinin 100 yıl önce başladığını ve 11 ay boyunca kelimenin tam anlamıyla aç kalan fakat tüm imkânsızlıklara rağmen destan yazan kahraman ecdadın mirası bir kent olduklarını belirten başkanlar, “Tek başına, dimdik ayakta durarak yardım almaksızın düşmanla yiğitçe çarpışan, Tüfekçi Yusuf’uyla Türk fişeği üreten, 100 yaşını aşmış Seyit Ahmet’iyle vatan sevgisini arşa çıkartan, “Bacı sen niye geliysin” diyenlere “Benim kanım sizinkinden daha mı şirindir? Gadanızı alıym.” diyen Yirik Fatma’sıyla kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarih yazan; Şahin Bey’i, Kara Yılan’ı, Şehit Kâmil’i, Özdemir Bey’i, isimsiz binlerce kahramanı ve 6317 şehidiyle topyekûn mücadele eden Antepli, bugünü bugünkü başarıların açıklayıcısıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadeleri her şeyi açıkça ortaya koymuştur: ‘Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar.’ Kahraman ecdadımızdan miras zorlukla mücadele edebilme başarısı Bugün her hal ve şartta bir çıkış yolu buluyor; Suriye iç savaşı, pandemi gibi etrafımızdaki tüm olumsuzluklara rağmen bir çözüm üretiyor, tüm şehir tek vücut olarak ekonomik zaferler elde edebiliyorsak bunun açıklaması 100 yıl önce yapılmıştır. Gurur duyuyoruz kentimizle, kahraman ecdadımızla Bu toprakları bizlere vatan kılan 6317 şehidimizle. Biz vazifemizi de çok iyi biliyoruz! Gazi şehrin tüm evlatlarına Gaziantep’imizin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde söz veriyoruz. Atalarımıza layık bir yaşam sürmeye, onların bıraktığı mirası ilelebet korumaya, yüceltmeye; 100 yıllık destanı binlerce yıl unutturmamaya, nesilden nesile aktarmaya; ticari, sosyal ve kültürel başarılarla memleketimizi ve ülkemizi daha yaşanabilir kılmaya ant içiyoruz. Türk ulusunun Büyük Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milli mücadele destanı yazan Antep Harbi Kahramanlarını ve tüm şehitlerimizi minnet ve saygıyla yâd ediyor; kurtuluşumuzun 100’üncü yılını gururla kutluyoruz” ifadelerini kullandılar.

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