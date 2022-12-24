GTO Başkanlarından 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 25 Aralık Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101’inci yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur yayımladıkları mesajda, Antep halkının çok zorlu şartlar altında mücadele ederek GAZİ olduğunu, 25 Aralık tarihinin yalnızca Gaziantep için değil tüm Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını ve “Kurtuluş” meşalesinin de Gazianteplilerce yakıldığını belirtti.

101 yıl önce Gaziantep’in verdiği eşsiz mücadeleye tüm dünyanın tanık olduğunu ve bu emsalsiz direnişte şehit olan 6 bin 317 şehidi asırlar geçse de unutturmayacaklarını ifade eden GTO Başkanları, “Gaziantep bugünlere kolay gelmedi. İlmek ilmek dokuyarak, yardım ve yatırım almaksızın 185 ülkeye ihracat yapan, üretkenliği ve çalışkanlığıyla ülkemizin lokomotifi olan Gaziantep bugünlere kolay gelmedi. Dünyanın tanıdığı mutfağımızın bugünkü bolluğu mazimizdeki yoklukta, yoksullukta saklıdır. Üretken, çalışkan ve zeki sanayicimizin başarı sırrı da Tüfekçi Yusuflarda. Kadim kentimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir inançla, üstelik yardım da almadan tam 11 ay 9 gün düşmana geçit vermemiş; canıyla, kanıyla, dimdik durarak mücadele etmiştir. Bir millet düşünün; yokluktan zerdali çekirdeğini yiyerek zehirlenen, yaralılarını ameliyatını kloroform olmadığı için uyuşturmadan yapan, kent nüfusunun 4’te 1’ini şehit, kalanını ise gazi veren Ne yapsak, ne kadar çalışsak da ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz. Eğer Gaziantep bugün başarılı bir kentse bunu ecdadına, kahraman atalarına borçludur. Bizim üzerimize düşen bellidir. Ülkemiz ve kentimizi her alanda güçlü ve başarılı kılmak için daha çok çalışmak, üretmek ve değer oluşturmak. Biz Gazianteplilerin en büyük gururu Gazi Paşamızın "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtardılar." sözüdür. Bu sözü duyma şerefine nail olmak, ‘GAZİ’ olmak için çok can verdik. Şehitkamil, Karayılan, Şahinbey, Özdemir Bey ve daha niceleriyle verdiğimiz bu destansı mücadeleyi, 6 bin 317 şehidi asırlar geçse de unutmayacak, unutturmayacağız. Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 101’inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi eşsiz bir saygı ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.