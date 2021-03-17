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GTO Başkanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 17.03.2021, 15:12
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GTO Başkanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajda Çanakkale Zaferi’nin Türk tarihinin dönüm noktası ve eşsiz bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayarak “Bu toprakları vatan kılanları unutmayacağız” dediler.

Çanakkale Muharebeleri’nde yurdun doğusundan batısına, Musul’dan Trablusşam’a yüz binlerce vatan evladının kahramanca çarpıştığını ve dünyanın süper güçlerine karşı tarifsiz bir destan yazdığını belirten GTO Başkanları açıklamalarında, “Tükendi, yok oldu denilen bir milletin şahlandığı ve dünyaya çok net mesaj verdiği zaferdir Çanakkale Zaferi. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden şehadet bilinciyle yurdun dört bir yanından gelen vatan evlatlarının nice zorluğa rağmen ‘Çanakkale geçilmez!’ haykırışıyla kazandığı zaferdir Çanakkale Zaferi. Kahraman ecdadımız, Çanakkale Boğazı’nın derin sularında, Conkbayırı’nda, Alçıtepe’de, Kilitbahir’de, Anafartalar’da verdiği mücadeleyle bugünkü yaşadığımız toprakları bize vatan kılacak Kurtuluş’un da mimarı oldular. Öyle bir ruhtu ki Çanakkale ruhu, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915’deki Bombasırtı muharebelerini anlattığı şu satırlarla tarihe altın harflerle yazıldı, ‘Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okumayı bilenler ellerinde Kur’ân-ı Kerîm, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur’. Evet, öyle bir ruhtu ki Çanakkale ruhu birilerince imkansız görüneni gerçek kıldı. Yapılamaz deneni yapılır kıldı. Yok oldu denilen bir milletin küllerinden doğuşuna öncü oldu. Biz o ruha, zaferin habercisi o sarsılmaz iradeye sahip kahramanlarımıza borçluyuz ve bu borcu asla ödeyemeyeceğiz. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü’nü gururla kutluyor, ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, cennet vatanımızı vatan kılan kahraman Mehmetçiklerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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