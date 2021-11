GTO Başkanlarından 10 Kasım mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

GTO Başkanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için vazgeçilmez bir değer olduğunu ve yaşadığı hayata sığdırdıklarıyla tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

Aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü derin bir özlemle andıklarını belirten GTO başkanları, “1000 yıl geçse de unutulmayacak adın, unutulmayacak yaptıkların” dedi. GTO başkanları mesajında, “Tüm umutların tükendiği anda güneş gibi doğan ve umutsuzluğu umuda, karanlığı aydınlığa dönüştüren karakterler vardır Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de Türk milletinin güneşi, gelecek umudu, hayallerinin mimarıdır. Tüm dünyanın gıpta ettiği, adını ve yaptıklarını andığı bir lider her millete nasip olmaz. Biz Türk milleti olarak çok şanslıyız. Dört bir yanımız düşmanla çevriliyken, esaret altına alınmaya çalışılırken ‘Kurtuluş’a ışık tutan bir lidere sahip olduğumuz için Zekâsı, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği, çelik gibi iradesi, vatan aşkı ve Türk milletine olan sevdasıyla yapılamaz denileni yapılır kılan bir öndere sahip olduğumuz için Bizlere düşen ise O’nun yolundan bir an olsun ayrılmamak. Yaptıklarını daima hatırlamak, hatırlatmak; gösterdiği hedefe ulaşmak için yorulmaksızın çalışmak Gaziantep Ticaret Odası olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, attığımız her adımda bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmıyoruz. Bizim yegâne motivasyon kaynağımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’tür. Milletimizi başarıya ulaştıracak, dünya sahnesinde söz sahibi yapacak şey de O’nun çizdiği yoldur. Bu yoldan sapmadan, doğrudan şaşmadan, dimdik ve yorulmadan yürümek her bir Türk evladının borcudur. GTO ailesi olarak, aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü derin bir özlemle anıyor; silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.