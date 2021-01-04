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GTO 2021 yılına 7 proje ile merhaba dedi

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde proje geliştirme ve yürütme konusunda birçok başarıya imza atmış olan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 2021 yılına toplam 15 milyon TL dış kaynaklı bütçeye sahip 7 proje ile merhaba dedi.

GAZİANTEP 04.01.2021, 16:49
GTO 2021 yılına 7 proje ile merhaba dedi

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde proje geliştirme ve yürütme konusunda birçok başarıya imza atmış olan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 2021 yılına toplam 15 milyon TL dış kaynaklı bütçeye sahip 7 proje ile merhaba dedi.

1996 yılından bu yana birçok proje ile Gaziantep ve bölgenin önceliklerine yönelik proje bazlı çalışmalar yürüten GTO, 2021 yılına 15 milyon TL tutarında dış finansman ile 7 projeye start veriyor.

Gastronomiden, girişimciliğe, teknolojiye, mesleki eğitime, toplumsal farkındalığa ve pandeminin olumsuz etkilerinin azaltılmasına kadar farklı alanlara odaklanan projeler hakkında bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Hedefimiz projelerimiz aracılığıyla kalkınmaya destek sunmak. Proje geliştirme ve yürütme konusunda oldukça tecrübeli bir kurumuz. Odamız bu yolculuğa, 1996 yılında AB Bilgi Merkezi ile başladı. 25 yıldır Odamız bünyesinde faaliyetlerine devam eden AB Bilgi Merkezimiz ile birlikte 2021 yılına 7 proje ile başlıyoruz” dedi.

Projelerin hepsinin Gaziantep ve bölgenin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda hazırlandığının altını çizen Yıldırım, projeler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Enhancer programı çerçevesinde 2 projemiz desteklenecek

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi -ICMPD ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde AB finansmanlı (FRiT-Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitesinin İyileştirilmesi (ENHANCER)” programına sunulan 2 projenin ön onaydan geçtiğini söyleyen Başkan Yıldırım, “Program kapsamındaki projelerimizden birini iştirakımız olan GETHAM ile birlikte yürüteceğiz. Yaklaşık 270 bin Euro bütçeli “GETHAM: Girişimciliğin Merkezi” isimli proje kapsamında teknoloji ve inovasyona, katma değerli ürün ve hizmete dayalı girişimcilik faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor. 60 girişimciye bu alanlarda danışmanlık desteği verilecek ve bu amaçla teknoloji odaklı girişimciler için özel iş geliştirme departmanı kurulacak. Projemiz ile Türkiye’nin Gastronomi üssü olan Gaziantep’in gıda ve gastronomi alanında profesyonel girişimciler yetiştirmesini hedefliyoruz. Avrupa Birliği fonu ile Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından desteklenen ve yaklaşık 280 bin Euro bütçeye sahip proje kapsamında Türk ve Suriyeli 48 gastronomi ve gıda girişimcisine iş geliştirme ve girişimcilik konusunda koçluk verilecek” ifadelerini kullandı.

Hizmet sektörü için test ve belgelendirme merkezi kurulacak

Gastronomi alanına hizmet edecek bir diğer projenin de “VOC Test Merkezi Projesi” olduğunu söyleyen Tuncay Yıldırım, tüm projelerinin birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu ve bütüne hizmet ettiğinin altını çizen Yıldırım, “Bir projemizle sektörün nitelikli iş gücü problemine eğilirken diğer projemizle de bu alanda girişimci yetiştirmeye odaklanıyoruz. Avrupa Birliği’nin desteklediği 264 bin Euro bütçeli “VOC Test Merkezi Projesi” kapsamında turizm, konaklama ve yemek sektöründeki iş gücünün mesleki yeterlilikleri için test ve belgelendirme merkezi kuracağız. Hali hazırda çalışmaları devam eden GTO Mesleki Yeterlilik Merkezimiz, çalışma alanını bu proje ile genişletecek. Turizm, konaklama ve yemek sektörlerindeki iş gücünün Ulusal Nitelikler Sistemiyle ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine uygun standartlara sahip olması için çalışacak. Odamız iştiraklerinden GETHAM A.Ş. ile birlikte yürüteceğimiz bir başka proje de Hollanda kökenli uluslararası bir kuruluş olan SPARK tarafından açılan ‘Covid- 19 Sırasında ve Sonrasında Sürdürülebilir İş Oluşturma Yoluyla Ev Sahibi Topluluklar ve Mülteciler için Ekonomik Dayanıklılığın Desteklenmesi Programı’ çerçevesinde geliştirildi. 3 milyon TL bütçeli projede hedefimiz, COVID-19’dan olumsuz etkilenen 50 KOBİ’ye varlıklarını korumak, ürünlerini, hizmetleri ve operasyon modellerini yeni müşteri ve pazar ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemelerine ve ölçek büyütmelerine yardımcı olmak için danışmanlık vermek olacak. Değişim Dönüşüm Zamanı” isimli bir başka projemiz de Alman Uluslararası İş Birliği Kuruluşu GIZ tarafından desteklenmekte. 318 bin Euro bütçeli projenin odak noktası dijitalleşme/dijital yetkinliklerin desteklenmesi ve entegrasyonu olacak. Bu çerçevede özellikle COVID-19 sonrası süreçte KOBİ’lerin kapasite geliştirmelerine yoğunlaşan faaliyetler gerçekleştirilecek” dedi.

Göç probleminin çözümüne mesleki eğitimle eğildiklerini ifade eden Yıldırım, “Bölgemizde yaşayan ve mülteci statüsündeki Suriyeli göçmenlerin mesleki, sosyal ve kültürel anlamda entegrasyonlarını desteklenmek amacıyla meslek kazandırma eğitimleri hedefleyen projemiz UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) tarafından desteklenen ‘Gaziantep’te Yaşayan Mültecilerin, Mesleki Eğitimler Yoluyla Geçim Kaynaklarına Erişimlerinin Sağlanması’ projesi. 150 bin USD bütçeye sahip proje kapsamında çeşitli sektörlerdeki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla gerek geçici koruma altındaki Suriyeliler gerekse de Türk vatandaşlarına yönelik meslek kazandırma eğitimleri düzenlenecek. Hedef sektörlerimizin başında da triko, hazır giyim ve ayakkabıcılık sektörleri gelmektedir” şeklinde konuştu.

25 yıldır devam eden proje: AB Bilgi Merkezi

Proje geliştirme ve uygulama noktasında Odanın ilk göz bebeği olan Gaziantep AB Bilgi Merkezi’nin 2021 yılında da faaliyetlerine devam edeceğini belirten Başkan Yıldırım, “Bizim sosyal konulardaki faaliyetlerimizin merkezi olan AB Bilgi Merkezi bu yıl da çalışmalarına devam edecek. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından TOBB koordinasyonunda fonlanan ve 42 bin Euro bütçeye sahip proje kapsamında yıl boyunca İklim değişikliğiyle mücadele, kadına şiddetle mücadele, Avrupa Günü gibi temalarda etkinlikler düzenlenecektir. AB destekli toplam 1,3 milyon Euro’luk üç büyük projemizin de 2021 yılı içerisinde kabul edildiği müjdesini paylaşacağımıza inanıyorum. Ben tüm projelerin Gaziantep için hayırlı olmasını diliyor ve hazırlanmasında emeği olan GTO ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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