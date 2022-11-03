GTB’den Vali Gül ve Başkan Şahin’e ziyaret

GTB’nin 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen organ seçimleri sonrası oluşan yeni meclis divanı ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e gerçekleştirdi.

GTB heyeti ilk olarak Vali Davut Gül’le makamında bir araya geldi. Vali Gül ziyarette yaptığı konuşmada, Gaziantep’te oda-borsa seçimlerinin birlik ve beraberlik ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, göreve seçilen meclis divanı ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyarette, borsanın geçen dönem hizmete açtığı vizyon projeler ile yeni dönem de Gaziantep’e kazandırılması planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

GTB Başkanları, içlerinde ilkleri ve enleri barındıran Et Borsası, Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi gibi kent ve bölge ekonomisine katkı sunan önemli projelerin son 2 yıl içerisinde hizmete alındığını anımsatarak, yeni dönemde de hedeflerini yüksek tuttuklarını dile getirdiler. Akıncı ve Tiryakioğlu, Gaziantep ekonomisinin gelişmesine katkı sunacak vizyon projelere ara vermeden kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine eklediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret

GTB heyeti gün içerisindeki ikinci ziyaret programını ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e gerçekleştirdi. GTB Meclis Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul eden Şahin, borsa heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemde görev alan yönetim kadrosuna hayırlı olsun ve başarı temennilerinde bulundu. İşbirliği olanaklarının da görüşüldüğü ziyarette GTB Başkanları, borsanın yeni dönem projeleri hakkında bilgiler verdi.