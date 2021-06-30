GTB’den temel dış ticaret eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gıda Sektörü 2. UR-GE projesinde yer alan üye firmalarına yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ düzenledi.

Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan tarafından katılımcılara dış ticarette yönetim stratejileri, iş geliştirme teknikleri ve ödeme yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak, daha rekabetçi kılmak ve hedef pazarlara açılmalarına katkı sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projeleri düzenleyen GTB, Gıda Sektörü 2. UR-GE projesinde yer alan üyelerine yönelik ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ gerçekleştirdi.

COVİD-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, katılımcılara GTB tarafından farklı sektör gruplarında yer alan üye firmalara yönelik uygulamaya alınan UR-GE projeleri ve bu projelerin sağladığı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Üyelerinin dış pazarlara açılmasını ve belirlenen hedef pazarlarda daha aktif ve etkin rol almalarına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Bayram, “Borsamız tarafından şu ana kadar gıda sektöründe iki defa olmak üzere Antep Fıstığı, Bulgur-Bakliyat ve Baharat Sektörleriyle birlikte üyelerimize yönelik 5 farklı UR-GE projesini hayata kazandırdık. Bu alandaki çalışmalarımızı bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz “dedi.

UR-GE projelerinin aynı ve yakın sektörlerde faaliyet gösteren firmaların kümelenmesini sağladığını belirten Bayram, proje kapsamında firmalara verilen eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin bu firmaların ortak strateji ve ortak pazarlama alanlarında birlikte daha güçlü hareket edebilmelerine olanak sağladığını sözlerine ekledi.

Dış Ticaret Eğitmeni Cengiz Özcan ise iki gün süreyle devam eden eğitimlerde katılımcı firma temsilcilerine dış ticaret hakkında temel ve bilinmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

25 üye firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, Dış Ticaret Eğitmeni Özcan, dış ticarette yönetim stratejileri, iş geliştirmek teknikleri, ihracat uygulamaları ve prosedürleri, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri ile kullanılan belgeler ve ödeme yöntemleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Eğitimde ayrıca katılımcı firma temsilcilerinden gelen sorular yanıtlanarak, dış ticarette yaşanan bazı sorunların aşılması noktasında izlenilmesi gereken yol haritaları hakkında bilgiler verildi.