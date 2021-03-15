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GTB’den kişisel verilerin korunması kanunu eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyelerine yönelik ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitimi” düzenledi. İki gün süren eğitimlerde katılımcılara, KVKK Veri Yönetimi ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi.

GAZİANTEP 15.03.2021, 17:37
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GTB’den kişisel verilerin korunması kanunu eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üyelerine yönelik ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Eğitimi” düzenledi. İki gün süren eğitimlerde katılımcılara, KVKK Veri Yönetimi ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülükleri hakkında bilgiler verildi.

Gaziantep Ticaret Borsası’nın, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Üyelerimizi KVK Kanunu Yükümlülüklerine Hazırlıyoruz” projesi kapsamında düzenlenen eğitim programı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

GTB üyesi firma temsilcilerinin hazır bulunduğu eğitim programının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, kişisel verilerin korunmasının önemine vurgu yaparak, üyeleriyle bu konuda bilgi paylaşımında bulunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki gün süren eğitimlerde Danışmanlık Departmanı Yöneticisi Erdem Ayalp tarafından katılımcılara kişisel verilere ilişkin temel kavramlar, açık rıza ve veri sorumlularının yükümlülükleri, veri işleme şartları VERBİS ve yükümlülükler hakkında sunum yapıldı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınmasının hedeflendiğini belirten Ayalp, “Bu kapsamda, kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir” şeklinde konuştu.

KVKK ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydeden Ayalp, sunumunda şu ifadelere yer verdi:

“Dijital dünyayla bu kadar iç içe olmadan önce kişisel verilerimizi sorgulamadan paylaşmaya alıştık ya da bir şekilde alıştırıldık. Ancak geriye dönüp baktığımızda bu gelişi güzel paylaşımların normal olmadığının da farkına vardık. Yani bu veri paylaşma alışkanlığımızın değişmesi gerektiği kanaatine vardık. Peki bu alışkanlığı değiştirmek nasıl mümkün olabilir? İşte Kişisel Verileri Koruma Kanunu tam da bu noktada devreye giriyor. Bu kanunun amacı; kişisel verilerini sorgulamadan, düşünmeden ve sonunun nereye varacağını hesap etmeden her yerde paylaşan bir birey yerine daha bilinçli olan bireylerin oluşmasını sağlamak ve gelecek nesillerde veri koruma kültürünü oluşturabilmek. Bu açıdan ele aldığımızda kişisel verilerin korunması birçok açıdan çok büyük öneme sahip.”

Ayalp, iki gün arayla devam eden eğitim programları sonunda katılımcılardan KVKK ve VERBİS hakkında gelen soruları yanıtladı. Eğitim programı, yaklaşık 16 firmanın katılımıyla 4 gün sürecek atölye çalışması ile önümüzdeki günlerde devam edecek.
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