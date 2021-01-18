GTB’den eğitime tablet desteği

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) uzaktan eğitime destek sağlamak amacıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 75 adet tablet bilgisayarı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan tablet bilgisayar kampanyası kapsamında GTB’ye gönderilen 55 adet tablet bilgisayar ve temini GTB tarafından yapılan 20 adet tablet bilgisayar, imzalanan protokol ile Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edildi. Toplam 75 adet tablet bilgisayarın teslim protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imza altına alındı. GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Nebi Koca ve GTB Genel Sekreter Özgür Bayram’ın da hazır bulunduğu iş birliği protokolünde konuşan GTB Başkanı Akıncı, “Küresel ölçekte etkileri hissedilen zor bir dönemi yaşıyoruz. Salgın hastalık nedeniyle okullarından ve öğretmenlerinden ayrı kalan öğrencilerimiz eğitimlerini uzaktan eğitim ile sürdürmekte. Bu süreçte öğrencilerimizin gereksinim duydukları tablet bilgisayar ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla çatı kuruluşumuz TOBB tarafından Türkiye genelinde “Tablet Bilgisayar’ kampanyası başlatıldı. Bugün bu sürdürülen anlamlı kampanyadan borsamıza gönderilen 55 adet tableti ve borsamız tarafından temini yapılan 20 tabletle birlikte toplam 75 tablet bilgisayarı şehrimizdeki öğrencilerimize dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Eğitime yönelik desteklerimiz bununla sınırlı kalmayacak bundan sonra da devam edecek. Bu bağlamda böylesi özel ve anlamlı bir kampanyayı başlatarak bu konuda öncülük eden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Millî Eğitim Bakanlığına, destek veren tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi. Öğrencilerin eğitimine sağlanan her türlü katkıyı, gelecek adına yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendirdiklerini kaydeden Akıncı, temennilerinin bu sürecin geride kalarak öğrencilerin bir an önce normal eğitimlerine ve okullarına kavuşması olduğunu dile getirdi. İş birliği protokolünün hayırlı olması dileğinde bulunan Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise konuşmasında, pandemi döneminde sağlanan tablet bilgisayar desteklerinin uzaktan eğitime ulaşmada sıkıntı yaşayan öğrencilere büyük katkı sağladığını söyledi.

Tepe, konuşmasında ayrıca tablet bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtım süreci hakkında da bilgiler vererek tüm destekçi kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.