GTB’den Antep fıstığına bir dev yatırım daha

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü iş birliğiyle Antep fıstığının ana vatanı Gaziantep’te ’Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi’ hizmete açılıyor.

İnşaat çalışmaları ve makine kurulum işlemleri tamamlanarak üretime hazır hale getirilen Antep Fıstığı İşleme Tesisi, fıstığın ileri teknoloji ile işlenip, paketlenmiş ürün olana kadar geçen tüm süreçlerde kalite ve gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasına katkı sağlayacak.

GTB ve TÜBİTAK MAM iş birliğiyle, INNOFOOD projesi çerçevesinde Gaziantep’te hizmete kazandırılması planlanan Antep fıstığı Pilot İşleme Tesisi’nde son aşamaya gelindi. Gaziantep-Nizip karayolu Küllü mevkiinde inşaat çalışmaları tamamlanarak makine kurulum işlemleri gerçekleştirilen Antep Fıstığı İşleme Tesisi’nde,GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri incelemelerde bulundu.

"Gaziantep’in Antep fıstığı işlemedeki potansiyelini daha da güçlendirecek"

Antep fıstığının geleceğine yönelik yapılan yatırımlar çerçevesinde Türkiye’nin ilk Antep fıstığı lisanslı deposunun ardından ürünün modern teknolojilerle işlenmesine katkı sağlayacak ’Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi’ni de üreticilerin hizmetine kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaptığı açıklamada tesisin Gaziantep’in, Antep fıstığı işlemedeki güçlü potansiyelini çok daha ileri noktalara taşımasına katkı sunacağını ifade etti.

Antep fıstığı lisanslı deposunun hemen yanı başında yaklaşık 6 bin 700 metrekare alan üzerinde kurulan Antep Fıstığı İşleme Tesisi’nin günlük yaklaşık 30 ton kuru kırmızı kabuklu fıstık işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Tiryakioğlu, ileri teknoloji ile donatılan tesiste temizleme, kavlatma, çıtlatma, kavurma, kırma ve paketleme ünitelerinin yer aldığını söyledi.

Antep Fıstığı İşleme Tesisi’nin sağladığı imkanlardan tüm fıstık üreticilerinin rahatlıkla faydalanabileceğini vurgulayan Tiryakioğlu, tesiste ayrıca bölge sanayicisi ve diğer kurumların da ürüne katma değer sağlamak amacıyla AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürütmelerine olanak sağlanacağını sözlerine ekledi.

Antep fıstığının işlenmesinde kalite ve gıda güvenliğini geliştirecek

Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden olan Antep fıstığının, günümüzde gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanıldığını aktaran GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada işletmenin üreticilere sağlayacağı avantajlar hakkında bilgiler verdi. Antep Fıstığı İşleme Tesisi’nin kurulmasındaki temel gayenin ürünün işlenmesinde geleneksel yöntemler yerine modern yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek olduğunu aktaran Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep fıstık üretiminde ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam üretimin yarısına yakın bir bölümünü karşılayan Gaziantep aynı zamanda ürünün işlenmesi noktasında ise yüzde 90’lık büyük bir hacme ev sahipliği yapıyor. Sektörel anlamda güçlü bir potansiyele sahip olduğumuz Antep fıstığında, iç ve dış pazarlarda sürdürülebilirliği etkin kılabilmemiz için hasattan işlemeye, depolamaya ve pazarlamaya kadar olan tüm kalite parametrelerinde yaşanabilecek olumsuzlukları en asgari seviyeye indirgememiz gerekiyor. Bu bağlamda Antep fıstığının modern teknolojiyle işlenmesine ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik hayata kazandırdığımız Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi, hammaddenin işlenmesinden paketlenmiş ürün olana kadar tüm süreçlerde kalite ve güvenliğinin en üst seviyeye getirilmesine katkı sağlayacak.”