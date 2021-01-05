GTB’den ağaçlandırma projesine destek

Gaziantep’te 27 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” projesinin 8’inci etabını oluşturacak ağaçlandırma çalışmaları, GTB ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan “Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller” Projesinin 7’nci etap ağaçlandırma çalışmaları Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Şehirgösteren Mahallesi’nde yapıldı. Yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerinde yapılan yeşillendirme çalışmasıyla 887 karaçam ağacı toprakla buluştu. Ağaç dikim töreni sonrası Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 8’inci etap ağaçlandırma çalışmaları için iş birliği protokolü imzalandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan’ında hazır bulunduğu törende, ‘Ağaçlandırma Protokolü’, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından imza altına alındı.

Yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde belirlenecek bir alanda uygun görülen türlerde fidanların dikimi GTB tarafından gerçekleştirilecek.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, imza protokolü sonrası yaptığı değerlendirmede, Gaziantep Ticaret Borsası’nın, Gaziantep’e katkı sağlayacak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel tüm faaliyetlere kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.

8. etap ağaçlandırma çalışmalarını büyük bir memnuniyetle yürüteceklerini vurgulayan Akıncı, Gaziantep’i yeşille buluşturacak ağaçlandırma çalışmalarına bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini söyledi.