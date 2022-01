GTB’de yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 2021 yılı faaliyetleri değerlendirilerek, 2022 yılına ilişkin çalışmalar ve yeni projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yılın ilk meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2021 yılının vizyon projelerin hizmete kazandırılması açısından borsa adına tarihi bir yıl olduğunu dile getirdi.

2021 yılı içerisinde borsanın vizyon projeleri arasında yer alan iki önemli projenin ve yeni hizmet binasının açılışlarının yapıldığını anımsatan Tiryakioğlu, "Göreve ilk geldiğimizde çalışma programımızın en başına Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası gibi iki önemli projemizi almıştık. Bu projeler gerek kökenlerinde fıstık ve gastronomi gibi şehrimizin iki değerli markasını barındırması, gerekse de sektörlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından özel anlam ihtiva ediyordu. Türkiye’de örnekleri bulunmayan bu projeler uzun soluklu ve meşakkatli işlerdi ama tamamlandıklarında sektörlerinin geleceğine yön verecek ileriye dönük önemli yatırımlardı. Çok şükür bu projelerimizi alnımızın akıyla hep birlikte 2021 yılı içerisinde Gazi şehrimizin hizmetine kazandırdık" dedi.

Antep fıstığı lisanslı depo

Antep Fıstığı Lisanslı Depo’nun 2021 yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı törenle hizmete açıldığını belirten Tiryakioğlu, "İKA destekleriyle hayata kazandırdığımız Antep Fıstığı Lisanslı Depo hem üreticiye hem de sanayiciye önemli kazanımlar sağladı. Üreticimiz ürününü devlet garantisi altında güvenli şekilde depolayıp finansmana kolay erişim imkânı bulurken, sanayicimiz de hammaddeye daha kolay ulaşım imkânı yakaladı. Sektöründe bir nevi fıstık bankacılığı görevi üstlenen depomuz fiziki 10 bin ton depolama kapasitesine sahip ama büyümeye dönük rezerv alanları bıraktık. Bu kapasiteyi 30-40 bin ton seviyesine çıkaracak alt yapıya sahibiz" diye konuştu.

Et borsası

2021 yılının son ayında resmi açılışı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yapılan Et Borsası’nın da yine GTB’nin önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, "Tarımda sanayinin başkenti olma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama şehrimiz için önemli bir kimlik ve marka değeri olan Gastronomiyi de göz ardı etmiyoruz. UNESCO Gastronomi kenti şehrimizin modern teknolojiyle donatılmış, her türlü alt yapı olanağına sahip, etin sağlıklı bir şekilde sofralara ulaşmasına olanak sağlayacak Et Borsası ve Et Haline ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Türkiye’nin bu konudaki en kompleks yapısını şehrimize kazandırdık. Gaziantep Et Halinden bağımsız şekilde inşaatı tamamlanan Et Borsası toptancı kasaplara ürün temini, satış salonu ve soğuk hava deposu konusunda lojistik destek sağlamakta. Dünyadaki tüm muadilleri araştırılarak bölgeye en uygun şekliyle inşaatı yapılan Et Borsası, sağladığı geniş ölçekli imkanların yanı sıra sektörde bölgesel kümelenmeyi sağlayarak Gaziantep’in bu alandaki ticaret potansiyeline katkı sunmakta” ifadelerini kullandı.

Yeni hizmet binası

Gaziantep Ticaret Borsası yeni hizmet binasının açılışının da yine 2021 yılı içerisinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Tiryakioğlu, "Borsamız 1997 yılından bu yana GATEM’deki yerleşkesinde hizmet veriyordu. Geçen zaman zarfı içerisinde fiziki yetersizliklerden doğan sebeplerden dolayı yeni bir binaya taşınma gereksinimi hasıl olmuştu. Kaba inşaat halinde aldığımız yeni idari hizmet binamızı tamamlayarak açılışını gerçekleştirdik. Üyelerimize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

“Dünya çok değil, akılcı üretim istiyor”

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da yaptığı konuşmada zor geçen bir yılı geride bıraktıklarını kaydederek, 2022 yılının Gaziantep ve Türkiye için hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Salgınla hastalıkla geçen iki yılın sıkıntılarını inanç ve azimle, yatırım, üretim ve ihracata dört elle sarılarak hafifletmeye çalıştıklarını aktaran Akıncı, "Yeni başlangıçlar ve yeni deneyimler edinerek girdiğimiz 2022 yılının geçmiş yılların yaralarının sarıldığı, salgın hastalığın sona erdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Gerçekten zor bir yılı geride bıraktık önümüzde kat edilecek çok mesafe ve atılacak çok adım var. Yeni başarı hikayeleri yazmak için küresel manada karşımıza çıkacak tüm fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Pandemi kaynaklı tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, ABD, AB ve Çin arasındaki küresel güç ve pazar mücadeleleri yeni dönemde iş dünyamıza önemli fırsatlar sunmakta. Bu bağlamda yatırıma, üretime ve ihracata eskisinden çok daha fazla güçlü bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Zira, dünya artık çok fazla üretenlerin değil, pazarın taleplerini en akılcı şekilde karşılayanların dünyası olma yolunda bir kabuk değişimi yaşıyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep’in yaşanan tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılını ihracatta başarılı bir performansla geride bıraktığına dikkat çeken Akıncı, “Gazi şehrimizden 2021 yılının 12 aylık döneminde dünyanın birçok ülkesine 10 miyar 92 milyon 165 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. Şehrimiz en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5. sırada yer aldı. Hedef çıtası şimdi biraz daha yukarı taşındı ve temennimiz bu yıl içerisinde ilk 5’teki yerimizi daha üst sıralara taşımak" diye konuştu.