GTB’de Tiryakioğlu ve Akıncı yeniden başkanlığa seçildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) meclis ve yönetim kurulu başkanları yapılan seçimle belirlendi. GTB Meclis Başkanlığına Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Mehmet Akıncı güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Gaziantep Ticaret Borsasında geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılan seçimlerin ardından 12 farklı meslek grubunda meclise giren 32 meclis üyesi, yeni dönemde görev alacak meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, TOBB genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut başkanlar Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanlığına, Mehmet Akıncı ise Yönetim Kurulu Başkanlığına güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Seçim sonrası meclis üyelerine yönelik teşekkür konuşması gerçekleştiren GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep’e ve borsa camiasına yakışır bir seçimi geride bıraktıklarını ifade etti.

Seçimlerin demokratik bir olgunluk içerisinde büyük bir katılımla gerçekleştiğini kaydeden Tiryakioğlu,” Örnek bir seçim sürecini geride bırakmamızı sağlayan tüm listelere ve üyelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Seçimler öncesi hep bu seçimlerin tek kazananı Gaziantep olacak demiştik. Kazanan gazi şehrimiz oldu, kazanan dostluk oldu, kazanan kardeşlik oldu Yeni dönemde de şehrimize ve üyelerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti verebilmek için var gücümüzle, aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GTB’nin büyük bir aile olduğunu ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi yeni dönemde de görev alacak tüm isimlerin bu aileye güç ve katkı vermek için büyük bir özveriyle çalışacağına yürekten inandığını kaydeden Tiryakioğlu, “Yeni dönemin borsamız camiasına, aramıza yeni katılan meclis üyelerimiz ve yönetim kademesinde ilk kez görev alacak tüm arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada borsada yeni dönemde görev alacak tüm meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile meslek komitesi üyelerine başarılar diledi.

GTB’nin hayata kazandırdığı vizyon projelerle Türkiye’de örnek bir borsa olduğunu vurgulayan Akıncı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Başarılarla dolu geçen bir dönemin ardından önümüze yeni hedefler koyduğumuz, yepyeni bir hizmet dönemine girdik. Geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalarla hayali değil, hayati projeleri tek tek hizmete kazandırdık. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla hizmet kervanımıza yenilerini eklemeye gayret göstereceğiz. Şu ana kadar Et Borsası, Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi gibi sektörlerinde ilkleri ve enleri barındıran projeleri üyelerimizin ve şehrimizin hizmetine sunduk. Yeni dönemde de sektörlerimizin talepleri doğrultusunda eskisinden çok daha fazla çalışmaya ve ihtiyaç duyulan tüm alanlarda faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Seçim sonuçlarımız şehrimize ve üyelerimize hayırlı olsun. Allah utandırmasın.”

Akıncı konuşmasında ayrıca, teveccüh gösterip yeni dönemde de kendisine yönetim kurulu başkanlığı görevini yeniden layık görerek tüm borsa ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri geçici seçim sonuçları şu isimlerden oluştu:

Ahmet Tiryakioğlu Meclis Başkanı, Mesut Acar Meclis Başkan Yardımcısı, Karaca Türkmen Meclis Başkan Yardımcısı, Hüsamettin Selçuk Meclis Katip Üyesi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet Akıncı Yönetim Kurulu Başkanı, Yusuf Kenan Uygur, Enver Çokay, Cesim Arslan, Ali Alagöz, Mehmet Özmen, Murat Çetin, Muzaffer Köse, Arif Korkmaz.

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri: Turgay Doğan, Orhan Özdemir, Tevfik Karslıgil, Kemal Aydıngüler, Mehmet İşbilir, Ziya Dinler, Ali Yılmaz, Ahmet Ulu.

TOBB Genel Kurul delegeleri asil üyeleri: Ahmet Tiryakioğlu, Mehmet Akıncı, Veli Çelik, Mustafa Kara, Turgay Doğan.

TOBB Genel Kurul delegeleri yedek üyeleri: Mehmet Enver Bal, Ali Yılmaz, Ünal Bakışgan, Ahmet Ulu.

Disiplin kurulu asil üyeleri: Nebi Koca, Mustafa Hanifi Topal, Mehmet Demir, İbrahim Yetkin, Levent Köşker, Ali Rıza Kasakolu.

Disiplin kurulu yedek üyeleri: İbrahim Halil Emrullah, Abdurrahman Balyemez, Ömer Alpdoğan, İbrahim Dağcı, Yusuf Emre, Uğur Çakır.