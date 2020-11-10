GTB, üye firmalarını UR-GE projeleriyle dünya pazarlarına taşıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi’ programı kapsamında, Gıda Sektöründe yer alan üyelerine yönelik ikinci UR-GE projesini hayata geçirdi.

GTB koordinesinde gerçekleştirilecek olan projede, sürdürülebilir ihracat kapasitesini artırmak isteyen gıda firmalarına eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyetleri gibi çeşitli konularda destek sağlanacak. GTB Gıda Sektörü 2. UR-GE projesinin açılış toplantısı, Covid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı. UR-GE projesinde yer alan firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, üyelerini UR-GE projeleriyle dünya pazarlarına taşımak istediklerini söyledi.

GTB’nin şu ana kadar farklı sektörlerde üyelerine yönelik toplam 4 UR-GE projesini hayata kazandırdığını anımsatan Bayram, gıda sektörüne yönelik ise ikinci UR-GE projesine start verdiklerini dile getirdi.

Kümelenme aşaması ve ihtiyaç analizlerinin belirlenmesinin ardından katılımcı firmalara hedef pazarlar hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sağlayacaklarını kaydeden Bayram, 3 yıl süreyle devam edecek olan UR-GE projesinde faaliyetlerin yüzde 75’inin Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Gıda UR-GE projesi hakkında açıklamalarda bulunan 4K Yönetim Destek Merkezi Koordinatörü Funda Suran ise projenin temel amacının gıda sektöründe kümelenmeyi sağlayarak, firmaların sürdürülebilir ihracatını artırmak ve uluslararası rekabet gücünü geliştirmek olduğunu ifade etti.

UR-GE projelerinde temel yaklaşımın sektörel kümelenme olduğuna dikkat çeken Suran, kümelenmenin benzer süreçleri ve benzer problemleri yaşayan firmaların ortak akıl ve ortak çözüm yolları ile hareket etmesine katkı sunduğunu söyledi.

Kümelenme ile firmaların fuar ziyaretleri, eşleştirme faaliyetleri ve alım heyetleri gibi organizasyonlara katılarak daha az zamanda hedeflerine uygun potansiyel alıcılara ulaşabilme olanaklarının olduğunu aktaran Suran, konuşmasında ayrıca projedeki destekler, ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlıklar, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile tanıtım faaliyetleri hakkında da bilgiler verdi.

Toplantı, projeye katılan firma temsilcilerinden gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.