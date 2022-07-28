GTB Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, GTB’nin temmuz ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri değerlendirilerek, Karadeniz tahıl koridoru ve iklim değişikliğinin küresel gıda güvenliğine etkileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının açılış konuşmasına, Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı harekât bölgelerinde şehit olan asker ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Sınır güvenliğimizi tehdit eden terörist unsurlar hain emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar” dedi.

Covid-19’a dikkat çekti

Korona virüs salgının tamamen sona ermediğini, son aylarda vaka sayılarında bir artış gözlemlendiğini kaydeden Tiryakioğlu, dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarılarda bulundu.

Virüsün öldürücü olduğunu ve dünyanın iki yıl boyunca bu hastalığa karşı amansız bir mücadele verdiğini anımsatan Tiryakioğlu, eski sancılı günlere tekrar dönülmemesi için toplumun tüm bireylerine bu konuda büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

“Tahıl koridoru sadece ticari değil, aynı zamanda insani bir koridor”

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl taşınmasına ilişkin Türkiye liderliğinde, İstanbul’da imzalanan ‘Tahıl Koridoru Anlaşması’ ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu, “Tahıl Koridoru anlaşması buğday krizinden etkilenen tüm ülkeler ve küresel gıda güvenliği açısından büyük önem taşıyordu. Türkiye bu anlaşmayla insani diplomaside küresel bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye burada insanlık açısından büyük bir görev üstlendi. Ekonomik kazanımları bir tarafa bırakacak olursak, insani kazanımı dünya adına çok daha büyük oldu. Tahıl koridoru bu nedenle sadece ticari değil aynı zamanda insani bir koridor olma özelliği taşıyor” dedi.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıdaların deniz yoluyla uluslararası pazara sevkiyatı için oluşturulan koridorun meyvelerini kısa süre içerisinde vermeye başlayacağını aktaran Tiryakioğlu, önümüzdeki ay içerisinde gemilerin gelmeye başlayacağını ve 20 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasının emtia fiyatlarında gerileme sağlayarak enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

İklim değişikliği

GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu, mecliste yaptığı konuşmada dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğine de vurgu yaptı.

İklim krizinin artık tüm dünyada çok daha fazla dile getirilmesi ve konuşulması gereken bir konu olduğuna işaret eden Tiryakioğlu, Avrupa’da kendini iyice hissettirmeye başlayan ilkim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı sıcakların bitkisel üretim ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sıcaklıklarla ilintili olumsuz etkileşimin zincirleme şekilde devam ettiğini kaydeden Tiryakioğlu, “İklim krizi ile mücadelede tüm dünyanın müşterek hareket etmesi gerekmekte. Aksi taktirde küresel gıda üretimi orta ve uzun vadede büyük risk altına girecektir” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise meclis toplantısında yaptığı konuşmada, borsanın temmuz ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasına, Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde şehit olan asker ve güvenlik korucularının ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Akıncı, inşaat çalışmaları tamamlanarak üretim bandı kurulmaya başlanan Pilot Antep Fıstığı İşleme Tesisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsasının, Antep fıstığına yönelik bölgede Lisanslı Depodan sonra hayata kazandırdığı ikinci büyük yatırım olan işleme tesisini de en kısa süre içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Akıncı, yönetilen proje çerçevesinde kurulacak tesiste modern teknolojilerle donatılmış temizleme, kabuk soyma, çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme ünitelerinin yer alacağını sile getirdi.