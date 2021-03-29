GTB mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörel sorun ve çözüm önerileri, COVİD-19’un ekonomiye etkileri ve borsanın mart ayı faaliyetleri değerlendirildi. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomi Reform Paketi’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi reform paketinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere 4 ana temel üzerine inşa edildiğini belirten Tiryakioğlu, paketin tüm sektörleri içerisine alacak şekilde istikrarlı büyümeyi hedefine aldığını söyledi. Reform paketinin üretimde verimlilik artışı sağlayarak kendi dinamikleri üzerinde ayakta duran güçlü Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kritik adımlar içerdiğine vurgu yapan Tiryakioğlu, “İş dünyasının bir bütün halinde istişare edilerek ele alındığı bu reformist adımlar hızlı ve uygun bir takvim planına göre hayata kazandırılması durumunda hiç kuşkusuz reel ekonomiye güç katacaktır. Özellikle küresel ölçekte pandemi sürecinin etkilerinin görüldüğü bir dönemde uygulamaya konulacak bu reform paketi yatırımcıya güven sağlayacağı gibi istikrarlı büyümeye de katkı sunacaktır. Ekonomiye can verecek ve katkı sunacak tüm yapısal reformları canı gönülden destekliyoruz, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere iş dünyamız adına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi. Konuşmasında, Gaziantep’in Koronavirüs risk haritasında orta riskli iller arasından yüksek riskli iller kategorisine doğru yükselişe geçtiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, “Şehrimiz yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlaması ile sarı renkte belirtilen orta riskli iller arasında yer alıyordu. Fakat, maalesef son dönemlerdeki artışla birlikte turuncu renkle belirtilen yüksek riskli iller arasına dahil oldu. Bu renk tablosunu değiştirmek elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına istisnasız uymamız gerekiyor. Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor. Şehrimizin renk tablosunu mavi renge ancak hep birlikte kurallara riayet ederek dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021’de sona ereceğini anımsatarak, reel sektörün normal çalışma düzenine geçene kadar kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Akıncı, pandemi sürecinde sağlanan teşvik ve desteklerin ekonomiye can suyu kattığını belirterek, “Kısa çalışma ödeneğinin ekonomik ve sosyal şartlar tam rayına oturana kadar sürdürülmesini istihdamın korunması açısından faydalı görüyoruz” dedi.