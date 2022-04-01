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GTB Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, mart ayı faaliyetleri değerlendirilerek, küresel ve ulusal gıda piyasalarında yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

GAZİANTEP 01.04.2022, 14:42
GTB Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, mart ayı faaliyetleri değerlendirilerek, küresel ve ulusal gıda piyasalarında yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, meclis üyelerinin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. Rahmet, bereket ve bağışlanma ayı mübarek Ramazan’a milletçe ulaşmanın sonsuz şükrünü ve manevi hazzını birlikte yaşadıklarını kaydeden Tiryakioğlu, Ramazan ayının insanlığın içerisinde bulunduğu tüm sorun ve sıkıntılardan kurtulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında dünyada pandemi ile başlayıp, savaş ile devam eden bir gıda sorunu yaşandığına işaret eden Tiryakioğlu, dünyanın Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde, yeni küresel gıda senaryolarının masaya yatırıldığı bir dönem yaşadığını ifade etti.

Gerek pandemi sürecinin gerekse de Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tarım ve gıdanın insanlık için ne kadar vazgeçilmez olduğunu somut örneklerle bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Tiryakioğlu, ,“Günümüzde artık devletler için savunma sanayi ne kadar önemliyse, tarımda aynı oranda önem ve değer taşımakta. İlerleyen zamanlarda daha net şekilde göreceğiz; topraktan gelen üretim gücüyle dünyayı doyuran devletler, aynı şekilde dünyanın da sözünü söyleyecek. Bu nedenle birçok unsuru yakından ilgilendiren ve hayati öneme sahip olan tarımın çok daha iyi yerlere gelebilmesi için tüm paydaşların ve kullanıcıların kollektif şekilde hareket etmesi gerekiyor. Salt verimliliği değil, üretim ve tüketimi birlikte düşünen sürdürülebilir yaklaşım tarzıyla sektörü çok daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Bunun için ülke olarak bereketli topraklarımızda güçlü bir potansiyele ve köklü bir tarım deneyimi geçmişine sahibiz. Yapmamız gereken tek şey üretime eskisinden çok daha fazla dört elle sarılmak ve yenilikçi yaklaşımları benimseyerek bu doğrultuda hareket etmek” dedi.

Tarımın geleceğinin aynı zamanda toplumların ve dolayısıyla devletlerin de geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Tiryakioğlu, “Pandemi süreci, iklim krizleri ve yaşanan savaşlar özellikle gıdada ülkelerin daha korumacı politikalar izlemesine ve ticarette gümrük duvarlarının yükselmesine neden olmakta. Tedarik zincirini olumsuz etkileyen bu durum maalesef küresel arenada emtia fiyatlarını da etkilemekte. Ülkemiz un, bakliyat, bulgur ve tekstil gibi birçok tarımsal üründe dünyanın ticaret merkezi konumunda. Her ülkenin tarımda kendine yeterlilik sınavından geçtiği şu dönemde mevcut pazarlarımızı korumamız ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamamız büyük önem arz etmekte” diye konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da konuşmasına meclis üyeleri ve Gazianteplilerin Ramazan ayını kutlayarak başladı.

Akıncı, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Tarım ve hayvancılığın geleceğin dünyasında bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir öneme sahip olacağını aktaran Akıncı, bu nedenle tarımı, hayvancılığı ve üretimi daha ileriye taşıyacak tüm çalışma ve projeleri desteklediklerini dile getirdi.

Yeni hasat sezonundan verim açısından umutlu olduklarını fakat nisan yağmurlarının bu konuda belirleyici unsur olacağını aktaran Akıncı, “Aralık ayında başlayan yağışlı periyot bölgemizde özellikle buğday ve arpa ekim alanlarında bitki gelişimine olumlu etki sağladı. Temennimiz hasat öncesi Nisan ayında da bu verimi geliştirecek yağmurların devam etmesi yönünde” dedi.

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