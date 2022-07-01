GTB Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, haziran ayı faaliyetleri değerlendirilerek, tarım, ekonomi, kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla meclis üyelerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayramların inanç, tarih ve medeniyet ekseninde milletleri birbirine gönül köprüleriyle bağlayan, yardımlaşma ve dayanışma bağlarını güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Yakın bir tarihte idrak edeceğimiz Kurban Bayramının insanlık aleminin yer yüzünde yaşadığı tüm sorunların ve sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

TMO alım fiyatları

Türkiye’de mayıs ayında başlayan hasat sezonunun iklimsel nedenlerle 2-3 haftalık bir sapma gösterdiğini ve bu nedenle hububat hasadının bazı bölgelerde devam ettiğini aktaran Tiryakioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öncelikle hasat mevsiminin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi bu seneki hububat alım fiyatlarını haziran ayı başlarında açıklamıştı. TMO aldığı yeni bir kararla alım fiyatlarını yeniden yukarı yönlü şekilde revize etti. Sahada pro-aktif bir yaklaşım gösteren TMO buğday alım fiyatını 400 TL, arpa alım fiyatını ise 200 TL artırdı. Hububat Alım primlerinin de temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verdi. Bu karar üretici için sevindirici olduğu gibi TMO stoklarının oluşması içinde yararlı oldu” dedi. Tarım ve gıdanın öneminin gerek pandemi gerekse de tarımsal güç merkezi olarak kabul edilen Rusya -Ukrayna arasındaki savaşta çok daha iyi kavrandığını aktaran Tiryakioğlu, küresel manada tedarik zincirlerinde bozulmalara neden olan bu vakalar silsilesinin dünyanın tarım ve gıdaya olan bakış açısını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Tarımsal üretimin devletler için bir nevi üstü açık sanayi olduğunu belirten Tiryakioğlu, üstü açık bu sanayide sürdürülebilirliğin sağlanması ve daha iyi noktalara taşınması için girdi bazında artan maliyetlerin desteklerle karşılanması gerektiğini ifade etti.

Tahıl koridorunun açılması

Türkiye’nin Rusya’nın tahıl koridorunu açmak için yaptığı diplomatik girişimlerin çok değerli olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, bu girişimlerin en kısa sürede meyvelerini vermesini beklediklerini ve koridorun açılması durumunda Ukrayna’daki tahıl stoklarının küresel pazarlara kısa sürede ulaşmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.

Antep Fıstığına tarımsal destek talebi

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da toplantıdaki konuşmasına meclis üyelerinin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak başladı.

Borsanın haziran ayı faaliyetleri ve inşaat çalışması devam eden Antep Fıstığı Pilot İşletme Tesisi hakkında açıklamalarda bulunan Akıncı, konuşmasında ayrıca haziran ayı içerisinde Gaziantep’te istişare toplantılarına katıldığı Ticaret Bakanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye sunulan üye talep raporları hakkında bilgi verdi. Farklı meslek komitelerinden gelen talep ve önerilerin yanı sıra Antep Fıstığına tarımsal destek sağlanması hususundaki raporları her iki bakana da sunduklarını kaydeden Akıncı, “Uzun zamandır kültürel ürünümüz Antep fıstığına tarımsal destek verilmesi yönündeki taleplerimizi gerek bakanlıklar gerekse de farklı platformlarda yazılı ve sözlü olarak sürekli gündeme getiriyorduk. Tüm üreticilerimiz adına yaptığımız bu girişimlerin olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.