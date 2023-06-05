GTB başkanlarından yeni kabineye kutlama

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineyi kutlayarak, görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı, yaptıkları ortak yazılı açıklamada; alanında yetkin ve deneyimli isimlerin yer aldığı yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Türkiye’nin aydınlık ve müreffeh yarınları için önemli çalışmalara ve başarılara imza atacağına yürekten inandıklarını bildirdiler. Türkiye Yüzyılı hedefleri yönünde, piyasalara güven veren, ekonomi odaklı bir modelle yeni döneme girileceğini kaydeden GTB Başkanları, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineyi tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Görevi devreden ve başarılı çalışmalara imza atan değerli bakanlarımıza ise vermiş oldukları tüm hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine odaklanmış, alanında yetkin ve deneyimli isimlerden oluşan yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesinin, Türkiye’ye yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı oluşturacağına, yeni marka değerleri kazandıracağına gönülden inanıyoruz. Şimdi yeni bir milat başlıyor ve rotamızı tamamen ekonomiye çevirmemiz gerekiyor. Ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına daha güçlü adımlarla girebilmemiz için ekonomi yönetimimizin üretim ve rekabet yeteneğimizi geliştirecek, sürdürülebilirliği ve öngörülebilirliği sağlayacak tüm reformist çalışmalarında her zaman kararlılıkla yanlarında olacağız. Önümüzdeki süreçte iş dünyası olarak daha çok üreten, istihdam sağlayan, yatırımı ve ihracatı önceleyen güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.“