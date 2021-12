GTB başkanlarından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

GTB başkanları, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, engelli bireylere karşı toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturması açısından özel bir anlam ihtiva ettiğini hatırlattığı mesajında, "Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyi, insana duyulan sevgi, saygı ve verilen değerle ölçülmektedir. Toplumu, dolayısıyla milletleri oluşturan insan, statüsü ve konumu ne olursa olsun yaşamı boyunca her zaman diğer bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda özellikle toplumumuzun kıymetli birer ferdi ve vazgeçilmez bir unsuru olan özel gereksinimli kardeşlerimiz daha fazla ihtimama ve fırsat eşitliğine ihtiyaç duymaktadır. Engellilik sadece engelli bireyi veya ailesini ilgilendiren öznel bir durum değildir. Aynı zamanda toplumun tüm katmanlarını yakından ilgilendiren içerisinde tedaviden, istihdama, üretime, fırsat eşitliğine kadar hayatın birçok evresini barındıran toplumsal bir konudur. Bu nedenle engelli kardeşlerimizin hayatın tüm renklerinde yaşamsal aktivitelerini rahatça gerçekleştirebilecekleri, talep ettikleri hakları tanıyan, daha rahat ve özgür bir ortamda hayatlarını idame ettirme olanağı sunan tüm pozitif çalışmaları çok önemsiyor ve gönülden destekliyoruz. Karşılaştıkları çeşitli sorunlara rağmen azim, çaba ve üstün gayretle hayatın her alanında özel başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin fırsat tanındığı takdirde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir engel olmadığına yürekten inanıyoruz. Sanat, spor, siyaset ve iş dünyasında bu başarılarının en somut örneklerine şahit olduğumuz bu kardeşlerimizin hayallerine ortak olmak ve hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmalarına katkı sağlamak ortak mesuliyetlerimizin başında gelmektedir. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli doğmak veya sonradan gelişen çeşitli nedenlerle engelli bir birey olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir. Bu nedenle her bireyin bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan bu özel zaman dilimini yılın bir günüyle sınırlandırmayıp, engelli kardeşlerimizin hayatlarına pozitif dokunuşlar sağlayacak şekilde yılın her dönemine yaymalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiçbir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin ‘3 Aralık Dünya Engelliler Gününü’ kutluyor, her türlü zorluktan uzak gönüllerince yaşayabilecekleri bir hayat diliyoruz” ifadelerini kullandı.