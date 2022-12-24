GTB başkanlarından 25 Aralık kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antep müdafaasının tarihe altın harflerle nakşedilmiş, üzerinden asırlarda geçse asla unutulmayacak bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Gaziantep, her bir karış toprağının altında yiğitlik destanı yatan, vatanperver halkının göstermiş olduğu yüksek irade ve kahramanlıkla tarihin görmüş olduğu en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birine şahitlik etmiştir. Birinci dünya savaşı sonrası önce İngilizler, ardından Fransızlar tarafından işgal edilen Antep halkı, türlü yokluk ve zorluklara rağmen bu topraklarda milli mücadelenin sönmez meşalesini yakmıştır.

Vatanını canından aziz bilip, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen. “Ölürsem şehit, kalırsam Gazi” inancıyla 10 ay 9 gün boyunca tarihin gördüğü en asil direnişi gösteren Antepliler, bu uğurda 6 bin 317 vatan evladını şehadete uğurlamıştır. En zor anlarda bile hep inancına, vatan, millet ve bayrak sevdasına sarılan yiğit ecdadımız tüm dünyaya sadece bağımsızlığını değil aynı zamanda asil bir ruhun karşısında hiçbir gücün duramayacağını da ilan etmiştir. Her karış toprağının, her bir taşının altında yiğitlik destanı yatan Antep bağımsızlık mücadelesi, aradan binlerce yıl geçse de hiçbir zaman unutulmayacak ve milli belleğimizdeki yerini hep koruyacaktır. Çünkü bu destan; ocaklarına gazilik onuru ve şehadet nuru düşmüş; yaşlı, kadın, erkek demeden şehadete koşan kınalı kuzuların, koç yiğitlerin destanıdır. Çünkü bu destan, “Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” diyen Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların ve isimsiz nice kahramanların, Antep’ten Gaziantep’e uzanan zaferle taçlanmış kutlu yolculuklarıdır. Bu manada bizlere düşen en büyük görev şanlı tarihimizi ve bu tarihin yiğit kahramanlarını, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi anlatarak o dönemleri asla unutturmamaktır. Zira, geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantepli hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü gönülden kutluyoruz.”