GTB başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz’da milli iradesine sahip çıkan aziz milletimizin, hain darbe girişimine karşı şanlı tarihine yeni bir destan daha eklediğini kaydeden GTB başkanları, "Bundan 5 yıl önce ülkemizin huzur ve güven ortamına, milletimizin hür iradesine kasteden menfur darbe girişimi milletimizin destansı mücadelesi ve devletimizin kararlı duruşuyla akamete uğratılmıştır. Milli irade ruhunun şaha kalktığı 15 Temmuz gecesi, mili iradesine uzanan hain elleri tek tek kırarak şanlı tarihine bir kahramanlık destanı daha ekleyen necip milletimiz, istikbaline ve istiklaline büyük bir kararlılıkla sahip çıkmıştır. 15 Temmuz; Türkiye siyaseti, ekonomisi ve milli birliği için tarihi bir dönüm noktası ve bir test olmuştur. Demokrasimiz tüm yönleriyle kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü bir yapıya ve olgunluğa sahip olduğunu, eski karanlık darbe günlerinin artık çok gerilerde kaldığını açıkça ortaya koymuştur. Hain kalkışmanın yaşandığı gece, ülkemizi karanlığa ve büyük bir bilinmezliğe sürüklemek isteyen FETÖ terör örgütü mensupları, o gece aziz milletimizin sarsılmaz inancı ve destansı direnişiyle karşılaşmıştır. Namlusu kendisine yöneltilen silahlara karşı vatan aşkıyla göğsünü siper ederek kahramanca direniş örneği sergileyen aziz milletimiz tüm dünyaya,” Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan hiçbir iradeyi meşru kabul etmeyiz. Millet iradesi dışındaki bir zorlamaya da asla boyun eğmeyiz” mesajını açık ve net bir şekilde vermiştir. Darbe heveslilerine karşı ortaya konan bu ortak milli direniş ve asil duruş aynı zamanda gelecekte benzer melun girişimlerin de önüne kırılmaz zincirlerle set çekmiştir. Türkiye artık yönünü geleceğe çevirmiş, büyük ve güçlü Türkiye ülküsüyle hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Cennet vatanımıza karşı kirli emeller besleyen iç ve dış mihraklar geçmişte olduğu gibi bundan sonra da amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Böylesi hain girişimlerde bulunanlar 15 Temmuz gecesi kurtuluş mücadelesi ruhuyla devletine ve vatanına bağlılığını bir kez daha ortaya koyan aziz milletimizi her zaman karşısında bulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye’nin aydınlık yarınlarına çeviren tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, bu uğurda canlarını ortaya koyan yiğit gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.