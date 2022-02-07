GTB Başkanları Gaziantep’e ‘Gazi’lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e ’Gazilik’ unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutladı.

GTB Başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, işgal kuvvetlerine karşı 11 ay boyunca vatan topraklarını büyük bir fedakârlık ve cesaretle müdafaa eden, bu uğurda 6 bin 317 evladını şehit veren Gaziantep’in bu şanlı direnişle Anadolu’da kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımlarını yaktığını ifade etti.

Gaziantepliler olarak İstiklal Madalyalı, dünyada "Gazi" unvanına sahip tek şehir olmanın onur ve mutluluğunu bir arada yaşadıklarını kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Antep savunması; 11 ay boyunca dışarıdan hiçbir destek almadan, sivil şehir halkının kendinden kat be kat daha güçlü düşman ordularına karşı ortaya koyduğu bir yiğitlik destanıdır. İnancın ve vatan sevgisinin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğinin en büyük nişanesi olan Antep savunması, aynı zamanda milli mücadele döneminde kendi yazgısı ile baş başa kalan Anadolu insanı için de bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olmuştur. Şahinbey’leri, Karayılan’ları, Şehitkamil’leri ve isimsiz nice yiğit kahramanları ile 7’den 70’e yaşlı, kadın, çocuk demeden düşmana karşı koyan, bu uğurda o zamanki nüfusunun 4’te 1’ini şehit veren yiğit Antep halkı göstermiş olduğu bu yüksek azim ve cesaret örneğiyle aziz milletimizin gönlünde de hiçbir zaman unutulmayacak izler bırakmıştır. Anteplilerin göstermiş olduğu bu taktire şayan direniş, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre "Gazi" unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Ben Antepliler ‘in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil Türkiye’yi de kurtardılar’ sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte 101 yıldır ilk günkü heyecanla göğsünde taşımakta. Bu onuru bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Bu duygularla, Gaziantep’e ‘Gazi’ unvanı verilişinin 101. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Antep’i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.”