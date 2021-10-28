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GTB başkanları 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 28.10.2021, 13:01
GTB başkanları 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları yayımladıkları kutlama mesajında, Cumhuriyetin millet iradesinin hâkim olduğu bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin yegane sembolü olduğunu belirtti.

Cumhuriyet ve kazanımlarının, büyük ve güçlü Türkiye’nin aydınlık yarınlara kararlı adımlarla yürümesinin en büyük teminatı olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“98 yıllık Cumhuriyet tarihimiz, necip milletimizin en zor şartlarda dahi vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna nasıl kahramanca mücadele edileceğini tüm dünyaya gösterdiği örnek bir zaman dilimi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şanlı ecdadımızın yedi düvele karşı azim, inanç ve kararlılıkla kazandığı kurtuluş mücadelesi, köklü bir devlet geleneğine ve kadim bir medeniyet mirasına sahip milletimize bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını açmıştır. Çağ açıp, çağ kapatan şanlı ecdadımız; tarihinin hiçbir döneminde hürriyetinden yoksun esaret altında yaşamayı kabul etmemiştir. Esaret altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlemiş ve bu uğurda vatanını canından her daim aziz bilmiştir. İstiklal harbimizi çağın en kutlu zaferleri arasına taşıyan bu sarsılmaz ruh ve iman, bugün de dimdik ayaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ecdadımız tarafından yakılan istiklal meşalesi hiçbir zaman sönmemiştir ve ebediyen de sönmeyecektir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ sözleriyle Cumhuriyetimizi gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimizin her zaman yanında yer alarak, onlara destek vererek Cumhuriyetimizin hedefleri doğrultusunda yürümeyi kendimize en büyük görev olarak kabul ediyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, 98 yıllık şanlı Cumhuriyet tarihimiz boyunca vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

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