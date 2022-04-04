GTB Antep zahter balını tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep’te zahter bitkisinin yoğun olarak yetiştiği yüksek bölgelerde üretilen asırlık ‘Antep Zahter Balı’nı coğrafi işaretle tescilledi.

Antep Zahter Balı, GTB’nin 19’uncu, Gaziantep’in ise bu alandaki toplamda 84’üncü ürünü oldu. Gaziantep tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada yer almakta. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Bülteninin 122. sayısında, Antep Zahter Balının bal ürün grubunda menşe adı ile kayıt altına alındığını söyledi.

Yaklaşık bir asırdır Gaziantep’te üretilen Zahter Balının, kentin lezzet hazineleri arasına bal grubunda eklenen ilk ürün olduğunu vurgulayan Akıncı, zahter balının zahter bitkisinin çok yoğun olduğu bölgelerde üretimi tercih edilen bir ürün olduğunu ifade etti. Zahter balının zahter rahiyasının baskın olduğu monofloral bir bal olduğuna işaret eden Akıncı, 1900’lü yıllardan bu yana Gaziantep’te üretimi yapılan Zahter Balı için iyi kurutulmuş ardıç, meşe ve çam ağacından yapılan kovanlar kullanıldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep’in 84’üncü tescilli ürünü

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in açıklanan son ürünle birlikte bu alandaki coğrafi işaretli ürün sayısını 84’e çıkardığını aktaran Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsasının bu çalışmalara 19 tescilli ürünle destek verdiğini dile getirdi. Gaziantep’in son derece zengin ve köklü bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, “Kültürel bir miras olarak gördüğümüz bu lezzetler, tarihin imbiğinden süzülerek günümüze kadar ulaşmış değerlerdir. Bu nedenle kadim tarihimizin de ayrılmaz bir parçası olan bu mirasları korumak, yaşatmak ve orijinal hazırlanış biçimleriyle geleceğe taşımak amacıyla ülkemiz ve Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürüyoruz. Gazi şehrimiz adına şu ana kadar 19 ürünümüz coğrafi işaretle taçlandırdık, Antep Fıstık Ezmesi için de Avrupa Birliği’ne Tescil başvurumuzu gerçekleştirdik. Türkiye’de bulunduğu il adına en fazla ürün tescili gerçekleştiren borsa konumundayız. Şehrimiz adına kendimize görev addettiğimiz bu çalışmalarımıza bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.