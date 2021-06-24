GTB Akademi’den protokol ve nezaket kuralları eğitimi

Üyelerinin iş hayatındaki başarılarına katkı sunmak ve ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim hizmetleri almalarına olanak sağlamak amacıyla Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) bünyesinde faaliyetlerine başlayan GTB Akademi tarafından “’Protokol, Görgü ve Nezaket Kuralları Eğitimi’ düzenlendi.

GTB üyeleri ve personellerine yönelik online olarak gerçekleştirilen eğitim programında Protokol ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar tarafından katılımcılara bilgiler verildi. Gaziantep Ticaret Borsası’nın eğitim hizmetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi, ‘Protokol, Görgü ve Nezaket Kuralları Eğitimi’ gerçekleştirdi. Protokol ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim programına GTB üyeleri ve personelleri katılım gösterdi. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen eğitim programı farklı konu başlıkları altında iki gün süreyle devam etti.

Eğitim programının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, amaçlarının gerek üyelerinin gerekse de personellerinin iş ve sosyal hayatlarına katkı sağlayacak, verimliklerini daha da artıracak teorik ve pratik eğitimler düzenlemek olduğunu ifade etti.

Protokol ve Kişisel Gelişim Uzmanı Yüksel Bağışlar ise eğitim programında katılımcılara protokol, görgü ve nezaket kurallarının iş ve toplumsal yaşamdaki önemi hakkında bilgiler verdi. Bağışlar, konuşmasında protokol, tanışma, tanıştırma ve tanıştırılmada incelik, makam odalarında davranış protokolü, karşılama, ağırlama ve uğurlama kuralları, araçlarda görgü ve nezaket, davetlerde davranış kuralları ile sofra adabı ve yemek yeme incelikleriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Bağışlar, eğitim programının son bölümünde ise katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.