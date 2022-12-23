GTB Akademi’den güneş enerji sistemleri bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) üye işletmelerine yönelik ‘Güneş Enerji Sistemleri’ bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda katılımcılara, güneş enerji sistemlerinin sağladığı avantajlar, sistemin kurulumu, maliyeti ve yasal mevzuatlar hakkında bilgiler verildi.

GTB’nin iş dünyası ve üyelerine yönelik düzenlediği eğitim faaliyetlerini tek çatı altında toplayan GTB Akademi 2022 yılı son eğitim bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

GTB Meclis Üyeleri ve GTB üyesi işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Akademik Danışman Okan Aslan, ‘Güneş Enerji Sistemleri’ hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Avrupa ve Türkiye’deki güneş enerjisi potansiyeline değinen Aslan, Türkiye’nin coğrafi konumundan dolayı diğer ülkelere oranla güneş enerjisinden faydalanmada daha avantajlı olduğunu söyledi.

Bu avantajın planlı ve stratejik enerji yatırımlarıyla önemli bir gelir haline dönüştürülebileceğini kaydeden Aslan, “Güneş, dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji göndermekte. Yapılan birçok akademik ve bilimsel araştırmaya göre saniyede dünyamıza gelen güneş enerjisinin, ülkemizin bir yıllık enerji üretiminin 1700 katı olduğu bildirilmekte. Özellikle Ege bölgesinde günde 5 ila 6 saat kadar güneşlenme süresi hesaplanmakta. Anadolu coğrafyamız güneş gibi, rüzgâr gibi önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına ev sahipliği yapmakta ve bizlerin bunu en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Aslan konuşmasında ayrıca; Türkiye’de Enerji Üretim Dağılımı ve PV güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgilide bilgiler verdi.

Güneş enerjisinden enerji elde etmek isteyen yatırımcılar için çatı üzerine öz tüketim uygulaması, saha üzerine öz tüketim uygulaması ve depolamalı sistemlerle saha kurulumu yapılarak öz tüketim uygulaması olmadan sisteme enerji verilebildiğine değinen Aslan, güneş enerjisi sisteminin faydaları hakkında açıklamalarda bulunarak, “Güneş enerjisi; yüksek güneş potansiyeli, bakımı kolay, işletme bedelinin düşük olması, enerjide dışa bağımlılığın azalmasını sağlaması ve boş duran çatı alanlarının değerlendirilmesi, enerjide tasarruf yapılması ve elektrik zamlarından korunulması, karbon salınımının azaltılarak hem doğanın kirlenmesine hem de ilerde oluşabilecek iklim vergisine karşı önlem alınması noktasında önemli avantajlar sağlamakta” diye konuştu.

Toplantı, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.