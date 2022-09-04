GTB ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, GTB’nin ağustos ayı faaliyetleri ile üyelerden gelen talep ve öneriler değerlendirilerek, borsa organ seçimleri hakkında bilgiler verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin 1 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda seçim takviminin başladığını kaydeden Tiryakioğlu, organ seçimlerinin de 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacağını ifade etti. Seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, ’’Tüm Oda ve Borsalarımızın seçim süreçlerinin birlik ve beraberlik içerisinde , demokratik bir olgunlukta geçmesini temenni ediyor, sonuçların şimdiden şehrimize, ülkemize ve üyelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi. GTB’nin kırsal kalkınmaya öncülük eden, küresel çaptaki birçok projeyi tek tek hayata kazandırdığını anımsatan Tiryakioğlu, "Bugün sektörlerinde bir ilk teşkil eden ve örnek gösterilen Et Borsası, Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi gibi vizyon projeleri borsamızın yoğun çaba ve gayretleri sonucu Gazi şehrimizin ve üyelerimizin hizmetine kazandırdık. Projelerin hayata geçirilmesi noktasında tüm emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Temel gayemiz ülke ve kent ekonomimize katkı sağlayacak, tarım ve hayvancılıkta farkındalık oluşturacak bu tarz yeni vizyon projelerin devamlılığını sağlamak ve üyelerimize ihtiyaç duydukları tüm alanlarda en kaliteli hizmeti sunabilmek" diye konuştu. GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu konuşmasında ayrıca Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği yüzde 7,6’lık büyüme başarısı ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan şu ana kadar yapılan tahıl sevkiyatının küresel pazarlara etkisi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada meclis üyelerine borsasının ağustos ayı faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Gaziantep Ticaret Borsası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Akıncı, " Oda ve borsalarımızda seçim süreci başladı. Bizler TOBB çatısı altında birlikte hareket eden oda ve borsalar olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Hepimizin ortak amacı üyelerimizden aldığımız yetkiyle temsil ettiğimiz iş dünyasına iftiharla ve gururla sunabileceğimiz yararlı çalışmalar sunabilmek. GTB ailesi olarak çok şükür şu ana kadar söylediğimiz hiçbir projeyi söylemde veya kâğıt üzerinde bırakmadan nihai neticelere ulaştırdık. İnşallah bundan sonra da sonuç odaklı çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.