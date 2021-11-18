GSO’nun hizmet kalitesi “A Sınıf” devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde denetimleri yapılan Gaziantep Sanayi Odası (GSO), A Sınıfı Oda tescili ile hizmet kalitesindeki başarılı çalışmalarını sürdürüyor.

GSO hizmet binasında yapılan akreditasyon denetimleri, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Türk Loydu Baş Denetçisi Kerim Dişbudak, TOBB Akreditasyon Müdürü Özge Karatepe ve oda personelinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başladı. İki gün süren denetimler sonucunda Türk Loydu Baş Denetçisi Kerim Dişbudak, sistemli ve özverili olarak yürütülen ekip çalışmalarından dolayı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’yi, Yönetim Kurulunu ve Oda çalışanlarını tebrik etti.

“Hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz“

Hizmet kalitesini Avrupa standartlarında sürdüren Gaziantep Sanayi Odası’nın "A Sınıfı" oda statüsünde çalışmalarını sürdürmesinin gurur verici olduğunu ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Oda üyelerine, Gaziantep’e ve Tüm Türkiye’ye daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına ve iyi uygulamalarına ara vermeden devam edeceklerini söyleyerek, “Hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisindeyiz. GSO olarak temel amacımız şehrimize ve bölgemize yatırım alanları oluşturmak, istihdama ve ülke ekonomimize katkı sağlamak, hizmetlerimizi sürekli geliştirerek üye memnuniyetimizi artırmaktır. Ayrıca paydaş kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ilimize ve bölgemize katma değer sağlayacak projeler geliştirdik. Bu kalite bilinciyle odamız yönetimi, meclisi ve personeliyle birlikte çok güzel projelere imza attık ve bunun sonucunda akreditasyon denetimi neticesinde hizmet kalitemizi A sınıfında koruyarak başarılarımızı bir kez daha tescillemiş olduk. Üyelerimize, paydaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun. Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Türk Loydu Baş Denetçisi Kerim Dişbudak’a, Yönetim Kurulumuza, Genel Sekreterimize, Odamız ve iştiraklerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza, destek veren ve emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.