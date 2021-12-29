GSO’nun 2021 yılı son meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

2021 yılı ile ilgili değerlendirmelerin aktarıldığı ve yaklaşan 2022 yılı için beklentilerin paylaşıldığı meclis toplantısında ekonomide yaşanan gelişmeler, GSO’nun sürdürdüğü çalışmalar, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlayarak, Gazi şehrin 100 yıl önce kadınıyla ve erkeğiyle omuz omuza vererek imkansızlıklara rağmen büyük bir mücadele verdiğini ifade etti. Antep Savunması kahramanlarını anan Konukoğlu, “Gazi şehir, toprağa düşmüş şehitlerin, gazilerin, kahramanların mirasıdır. Vatan toprağı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

“Sanayimizi yenilikçi anlayışla yeni yılda da büyütmeye devam edeceğiz”

Gaziantep sanayisinde çarkların daha hızlı dönmesi ve ihracatta belirlenen hedeflerin yakalanması için Gaziantep Sanayi Odası olarak her platformda yoğun gayret gösterdiklerini söyleyen Konukoğlu, Gaziantep ve Türkiye için mücadele etmeye, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Gaziantepli sanayicilerin yaşanan zorlu süreçler içerisinde kent ve ülke ekonomisi için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Konukoğlu, “Sanayimizi yenilikçi anlayışla yeni yılda da büyütmeye devam edeceğiz. Tüm sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yılın şehrimize, ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, 2022’nin pandeminin son bulduğu ve sorunların çözüme kavuştuğu bir yıl olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

“Piyasa dengeleri sağlanırsa ticaretimiz güç kazanır”

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep halkının istiklal mücadelesinde kahramanlık örneği sergilediğini ve mücadelenin tüm ülkede gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Yeni normalleşme ile birlikte, piyasada talebin arttığını fakat tüm dünyada hammadde, navlun, konteyner ve enerji maliyetlerinin büyük güçlüklere neden olduğunu ifade eden Ünverdi, “Uygulanmaya başlanan yeni ekonomi modeli ile ihracatın arttırılması ve cari fazla ile dış borca bağımlılığın sonlandırılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda Merkez Bankası faiz politikasında indirime gidiyor olsa da bunun ticari kredilere bir yansımasını maalesef göremiyoruz. Döviz kurundaki dalgalanma ve ataklara yönelik alınan tedbirleri ve ekonomiye destek paketini yerinde buluyor; kur, faiz ve enflasyon üçgeninde piyasa dengelerinin sağlanmasının ticaretimize pozitif yansımalarının olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Firmalarımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor”

Firmaların döviz kurunda meydana gelen hızlı dalgalanmalar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçtiklerini kaydeden Ünverdi, “2021 yılının son çeyreğinde döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişler şirketlerin mali tablolarına kur geliri olarak yansıyacak. 30 Eylül 2021 tarihinde dolar kuru 8,84 TL iken bugün itibariyle 12 TL seviyesinde seyretmektedir. Bu sebeple firmaların mağduriyet yaşamaması ve kur farkından dolayı daha fazla vergi ödememesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bakanlığımızdan da konuyla ilgili olumlu bir dönüş almayı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Firmalarımızı Polateli-Şahinbey OSB’de yatırım yapmaya davet ediyoruz”

Polateli-Şahinbey Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yürütülen çalışmalarda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Ünverdi, bölgede ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsa tahsisine başladıklarını ifade etti. “Yatırım yapmak isteyen firmalarımızı da bu bölgeye davet ediyoruz” diyen Ünverdi, “Yatırım yapmak isteyen firmalarımız başvurularını, gso.org.tr web sitemizden temin ederek doldurduktan sonra GSO Mesleki Eğitim Merkezi veya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’na elden teslim ederek başvuruda bulunabilirler” dedi.

“Sanayicilerimiz yeşil mutabakat konusunda hassas olmalı”

Konuşmasında Gaziantep Sanayi Odası’nın Yeşil Mutabakat konusunda sürdürdüğü çalışmaları da anlatan Ünverdi, “Firmalarımızın yeni sürece bir an önce hazırlanması için 2022 yılını Yeşil Mutabakata uyum yılı olarak gündemimize alabiliriz” dedi ve şöyle devam etti: “İlerleyen süreçte Avrupa Birliği’ne yaptığımız ihracatta sorun yaşamamak için sanayicilerimizden de konuya hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz. Yeni yılın hepimiz için hayırlı, sağlık dolu ve bereketli olmasını diliyor, daha güzel günlere hep birlikte kavuşmak temennisi ile yeni yılınızı kutluyorum” diye konuştu.

“AB ülkelerine ihracatımız 11 aylık dönemde yüzde 51 oranında arttı”

Ünverdi, Gaziantep’in ihracat verileri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunarak 2021 yılı ocak-ekim döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 140 olduğunu belirtti.

Ocak-kasım döneminde geçen yılının aynı dönemine göre İran’a yapılan ihracatta yüzde 129,8, Belçika’ya yüzde 55,2, Suriye’ye yüzde 47,3 ve İtalya’ya yüzde 45,1 oranında artış olduğunu kaydeden Ünverdi, yine aynı dönemde ihraç edilen ürünlerde ise iklimlendirme sanayinde yüzde 58,9, makine ve aksamlarında yüzde 45,8 ve tekstil ve hammaddelerinde yüzde 41,3 artış sağlandığını ifade etti.

Ünverdi, 2021 yılının ocak-kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 51 ve eski Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracatta da yüzde 40,9 oranında artış yaşandığını belirterek, Gaziantep’in bu yılı 10 milyar doların üzerinde rekor ihracatla kapatacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep’te sigortalı çalışan sayısı ile ilgili de veri paylaşan Ünverdi, 2021 Ocak-Eylül döneminde Gaziantep genelinde sigortalı çalışan sayısının önceki yıla göre yüzde 17,1 oranında artarak 392 bin 615’ye yükseldiğini söyledi.

GSO’nun 2021 yılı son meclis toplantısı, meclis üyelerinin yaklaşan yeni yıl ile ilgili beklenti ve temennilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.