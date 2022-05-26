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GSO’dan yenilenebilir enerji alanında bir ilk daha

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Enerjisa arasında, GBB Enerji A.Ş.’nin çözüm ortaklığında Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSO-MEM) elektrik enerjisi ihtiyacının Güneş Enerjisi Santralinden (GES) karşılanmasını sağlamak amacıyla GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü imzalandı.

GAZİANTEP 26.05.2022, 12:43
GSO’dan yenilenebilir enerji alanında bir ilk daha

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Enerjisa arasında, GBB Enerji A.Ş.’nin çözüm ortaklığında Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nin (GSO-MEM) elektrik enerjisi ihtiyacının Güneş Enerjisi Santralinden (GES) karşılanmasını sağlamak amacıyla GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü imzalandı.

GSO hizmet binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy, GSO Genel Sekreteri Yusuf İymen, Enerjisa Satış Direktörü Uğur Alsancak, GBB Enerji A.Ş. Genel Müdürü Ayşegül Tekerekoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç katıldı.

Sanayi Odaları arasında bir ilk olma özelliği taşıyan GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü ile GSO-MEM’in elektrik enerjisi maliyetlerinden büyük oranda tasarruf edilmesi, yenilenebilir enerji konusunda farkındalık oluşturulması ve yaşanılabilir çevreye katkı sağlanması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde artan nüfusa, gelişen teknolojiye ve dijitalleşmeye bağlı olarak enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Özellikle bu süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, bu alandaki çalışmalara ivedilikle ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Ünverdi, “Artan enerji talebi karşılanırken sürdürülebilir enerji üretiminin unutulmaması, iklim ve çevresel risk faktörlerinin dikkate alınması, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya ve çevre bırakılması noktasında büyük önem taşıyor. Yeşil dönüşüm konusu birçok ülkenin öncelikleri arasına girmiş durumda ve enerji hiç kuşkusuz bu dönüşümün en bariz yaşandığı alan. Yeşil dönüşüm sürecini başarıyla yönetebilirsek, sürdürülebilir kalkınma yolunda da önemli bir başarı elde etmiş oluruz. Biz Gaziantep Sanayi Odası olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemsiyoruz ve bu doğrultuda üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Geçtiğimiz yıl Sanayi Odaları arasında bir ilki gerçekleştirerek hizmet binamızda tükettiğimiz elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığımızı Yenilenebilir Enerji Tedarik Sertifikası ile belgelemiştik. Bugün Enerjisa ile GES Yapım İşi ve Bakım Protokolünü gerçekleştirerek bu alanda Sanayi Odaları arasında bir ilke daha imza atmış oluyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri için Enerjisa’ya ve GBB Enerji A.Ş.’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Enerjisa Satış Direktörü Uğur Alsancak da GSO ile imzaladıkları protokolün kent ve bölge sanayisi için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Şehrimizde, ülkemizde ve tüm dünyada yenilenebilir enerji çalışmalarının yaygınlaşması en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" diyen Alsancak, "Özellikle sanayi kuruluşlarımızın, sürdürülebilir üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla sağlamaları konusunda çalışmalarını hızlandırmaları gerekiyor. Gaziantep Sanayi Odası’nın bu yönde attığı adımları kent sanayisinin geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi’ye ve tüm GSO ailesine hassasiyetleri için teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından GSO ile Enerjisa arasında GES Yapım İşi ve Bakım Protokolü imzalandı.

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