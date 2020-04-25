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GSO’dan YEKDEM çağrısı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN SÜREÇTE SANAYİCİLERİN TÜM ÜRETİM AZİMLERİNE KARŞILIK, ENERJİ KAYNAKLARINI DESTEKLEME MEKANİZMASI (YEKDEM) MALİYETLERİNİN SANAYİCİLERİN HER GEÇEN GÜN CANINI BİRAZ DAHA ACITTIĞINI SÖYLEDİ.

GSO’dan YEKDEM çağrısı

GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ, KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN SÜREÇTE SANAYİCİLERİN TÜM ÜRETİM AZİMLERİNE KARŞILIK, ENERJİ KAYNAKLARINI DESTEKLEME MEKANİZMASI (YEKDEM) MALİYETLERİNİN SANAYİCİLERİN HER GEÇEN GÜN CANINI BİRAZ DAHA ACITTIĞINI SÖYLEDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:17
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GSO’dan YEKDEM çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte başlayan süreçte sanayicilerin tüm üretim azimlerine karşılık, Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerinin sanayicilerin her geçen gün canını biraz daha acıttığını söyledi.

Korona virüs salgınının etkilerinin hissedilmeye başladığı günden buyana YEKDEM konusunda bir gelişme olmadığının belirten Başkan Ünverdi, “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşamın her alanını etkisi altına alan salgın karşında iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi üretim ve dolayısıyla istihdamımızı devam ettirebilmek için dört elle çarkları döndürme çabası içerisine girdik. Devletimizin istihdam konusunda yükünü almak üzere olağanüstü bir çabayla da işletmelerimizde üretime devam ediyoruz. Ancak gelinen noktada, zaman geçtikçe koşullar da maalesef ağırlaşıyor. Kamu tarafından alınan önemler ve destekleri çok olumlu bulmakla birlikte, özellikle YEKDEM konusuna acil olarak rahatlatıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Küresel ekonomideki bu durgunluk üretim ve ihracatımıza ağır darbe vurduğunu ifade eden Ünverdi, “Yolumuza devam etmemiz, çarkları döndürebilmemiz için üzerimizdeki yükü hafifletmek zorundayız. YEKDEM de giderlerimiz arasında önemli bir kalemi teşkil ediyor. Biz YEKDEM ödemelerimizi zaten yapıyorduk ancak bugünün koşulları çok farklı. Maalesef sanayiciler olarak YEKDEM konusu artık canımızı ciddi manada acıtıyor. Tüm serzenişlerimize rağmen bir iyileşme olmamasını üzülerek karşılıyoruz. Sanayiciler olarak YEKDEM maliyetlerinin mücbir sebep sayılarak salgının etkileri bitene kadar alınmaması ya da 3 ay ötelenmesini talep diyoruz. Bu dönemde sanayiciler olarak zaten sadece elimizi değil, tüm bedenimizi taşın altına koymuş durumdayız. Bu zor günleri de birbirimize destek olarak, kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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