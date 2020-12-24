GSO’dan üyelerine müjde

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), üyelerine kolaylık sağlamak ve masraflarını azaltmak amacıyla bazı belge ve hizmetlerden yeni yılda ücret almayacak.

Üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişen koşullara uygun çözümler bulmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında GSO tarafından 2021 yılında sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi tasdiki, firma ortakları belgesi, ortaklık teyit belgesi, ihale durum belgesi hizmetleri, kapasite raporu suret tasdiki ve kapasite raporu değişiklik işlemleri hizmetlerinden ücret alınmayacağını açıkladı.