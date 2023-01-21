GSO’dan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Emine Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, TOBB Delegeleri Metin Erturhan, Cevdet Akınal, Cemil Turgay Direkci, Burhan Çağdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özgüler, Cengiz Konukoğlu, Ali Can Koçak, Hakan Aslansoy, İbrahim Kara, Bora Tezel ve Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen’in yer aldığı ziyarette, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Oda olarak güzel bir seçim süreci geçirdiklerini ve yeni dönemde Gaziantep ve Türkiye için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan, bize sonsuz destek veren TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, proje çalışmaları ve sanayicilerin sorunlarına çözüm bulma noktasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, “Değerli Başkanımız hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemedi. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi için birlikte gayret göstereceğiz. Üretim, ihracat ve istihdam alanında rakamları daha yukarı çıkarmak için çalışacağız” diye konuştu.

Ziyarette genel ekonomi, sanayide yaşanan gelişmeler, bölgesel çalışmalar ve GSO’nun projeleri hakkında istişarelerde bulunuldu. Program dilek ve temennilerin paylaşılması ile sona erdi.