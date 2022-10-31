GSO’dan saha EXPO Savunma Sanayi Fuarı ziyareti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından firmaların savunma sanayiye yönelik ürünleri yerinde görmesi amacıyla Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO)’ya 15 üye firma ve toplam 21 kişiden oluşan heyet ile organizasyon gerçekleştirildi.

GSO’nun üye firmalara katma değeri yüksek teknolojik ve savunma sanayiye yönelik ürün üretmeleri amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile birlikte gerçekleştirdikleri organizasyonda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı, Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na ziyaretlerde bulunuldu. Tersane ziyaretleri esnasında firma temsilcileri savunma sanayi sektörüne temin edilebilecek ürünler hakkında bilgiler aldı. Firmalar, savunma sanayi üretim ekosistemini tanıma fırsatı bularak, işletmelerini geliştirecek olan teknolojik makine donanımları görme fırsatı buldular. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi fuar hakkında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda savunma sanayisindeki en yeni ürünlerin ve yüksek teknolojili sistemlerinin sergilendiğini söyledi.

Gaziantep firmalarının da stant açarak sektör temsilcileri ile bir araya geldiği fuarda yer almanın oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Ülke olarak savunma sanayimizi daha üst noktalara çıkarma gayretiyle bu alanda yaptığımız çalışmalarla yolumuza devam ediyoruz. Sanayicilerimizin bu alanda yaptıkları üretimlerini tanıtmaları gerekiyor. Bu noktada GSO olarak elimizden gelen çabayı sunacağız. İpekyolu kalkınma Ajansımız ile işbirliğinde böylesine önemli bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.