GSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) seçimleri sonrası ilk meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

-GSO yönetim kurulu başkanı Adnan Ünverdi:

-“Başladığımız projeleri devam ettirecek ve yeni hedeflere birlikte koşacağız”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) seçimleri sonrası ilk meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Önceki dönemde hayata geçirilen projeler ve yeni dönem faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda güncel ekonomik gelişmeler, sanayicilerin sorunları ve beklentileri hakkında istişarelerde bulunuldu.

GSO Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal, açılış konuşmasında 9. dönemin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönemde görev alan tüm meclis üyelerine başarılar diledi.

Konuşmasına İstanbul, Karkamış ve Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine düzenlenen hain terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileyerek başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Mecliste ve yönetim kurullarında bir dizi yapısal değişikliğe gittiklerini söyleyen Ünverdi; 27 olan meslek komite sayısını 35’e, meclis üye sayısını 67’den 77’ye, meclisteki kadın girişimci sayısını 3’ten 5’e çıkardıklarını, yönetim kurulu ve meclisin yüzde 50 oranında gençleştiğini dile getirdi.

GSO’nun iştirakleri olan GSO-Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nde (GASBEM) ilk defa yönetim kurulları oluşturduklarını kaydeden Ünverdi, “İştiraklerimizde de yönetim kurulları tarafından haftalık toplantılar gerçekleştirilecek. Buna bağlı olarak bu merkezlerimiz daha etkin ve hedef odaklı yönetilecek” dedi.

“Kent sanayimizi yeniliklere birlikte adapte edeceğiz”

“Dünyada yaşanan krizler karşısında sanayimizde sürdürülebilirlik için çalışmalar yürütürken, kent sanayimizi yeniliklere birlikte adapte edeceğiz” diyen Ünverdi şöyle devam etti:

“Yeşil üretim, yüksek teknoloji, dijitalleşme, ihracatta yeni pazarlara ulaşmak ve pazar payımızı artırmak, üretim ve ihracatta katma değeri yükseltmek, mesleki eğitime dayalı nitelikli personel yetiştirmek ve kalifiye çalışan sayısını artırmak, dünya odaları ile kuracağımız bağlarla global ölçekli hedefler belirlemek ve üye hizmetlerimizi en üst seviyede tutacak iyileştirmeleri yapmak önceliklerimiz arasında olacak. Başladığımız projelerimizi devam ettirecek ve yeni hedeflere birlikte koşacağız. Bu noktada meclisimizden çok yeni fikirler çıkacağından da eminim.”

Önceliklerinin birlik, beraberlik içerisinde Gaziantep ve Türkiye, sanayisine hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Ünverdi, “Tecrübe paylaşımı ve destekleri ile her zaman yanımızda olan Onursal Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’na, Yönetim Kurulumuza, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerimiz, Odamız üyeleri, tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor 9. dönem çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrasında geçmiş dönemde görev alan meclis ve yönetim kurulu üyelerinden Cevdet Akınal, Ercan Sayın, Metin Erturhan, Sadık Koçak, Mehmet Ali Kılıç, Ahmet Yazıcı, M. Hamdi Karaata, Mehmet Sait Ozan, Halil Tepe, Halil Yunus Zengin ve M.Kutsal Küçükparmak, Mustafa Eruslu, Mustafa Özmermer, M.Tansu Tuğlu, Serhat Saka, Perihan Çöçelli, Abdullah Dabanıyastı, M.Musa Özgüçlü, M.Ata Acar, Mustafa Çağdaş ve Burhan Elbeyli’ye emek ve katkılarından dolayı plaket takdim edildi.