GSO’da oda organ seçimleri 15 Ekim’de gerçekleştirilecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, GSO Danışma Kurulu ve Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katılımları, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi.

15 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan oda organ seçimleri ve GSO’nun 8. dönem faaliyetleri ile projelerinin değerlendirildiği toplantıda sektörlerle ilgili güncel gelişmeler, sanayicilerin ve ihracatçıların sorunları ve talepleri görüşüldü.

“Panik yapmadan kararlılıkla yola devam etmeliyiz”

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Gaziantep Sanayi Odası’nın her çalışmasını Gaziantep ekonomisini daha ileriye seviyeye taşımayı hedefleyerek gerçekleştirdiğini, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edeceği söyledi.

Sanayicilere yatırım ve ticaret alanlarında önemli tavsiyelerde bulunan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Paniklemeden gemimizi karaya değil, hep birlikte çalışarak limana ulaştıracağız. Gaziantep’in bugünlere gelmesindeki süreçte çok büyük zorluklar atlattık. Denize düştüğünüzde paniklerseniz boğulursunuz. Sakin olacaksınız. Sabredin ve ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Aman paniklemeyin, bir yeri ararken bile acele ve panik halinde olursanız gideceğiniz yeri bulamazsınız. Bu durum sanayide de böyledir.”

GSO’nun Türkiye’de Danışma Kurulunu kuran tek oda olduğunu belirten Konukoğlu, “Odamızda meclis üyeliği yapmış olan sanayicilerimizi Danışma Kurulumuza davet ediyorum. Ülkemiz genelinde Danışma Kurulunu kuran tek oda olmamız birliğimizin ve dirliğimizin bir göstergesidir. Bizler eski meclis üyelerimizin tecrübelerinden çok fayda gördük. Bundan dolayı yeni arkadaşlarımıza da yine eski meclis üyelerimizin fikirlerinden istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Şehrimizde uzlaşma kültürü var. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Aynı şekilde odalarımız da bu uzlaşma kültürünü yaşatarak uyum içerisinde geçmişten bu yana birlikte iyi işler çıkartıyorlar. Bu vesile ile Odamızın önümüzdeki süreçte yapılacak olan organ seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor, önceki dönemler de dahil GSO çatısı altında görev yapmış, emek vermiş herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıdaki konuşmasında 15 Ekim 2022 Cumartesi günü için seçim kararı aldıklarını belirten GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da seçimlerin Gaziantep Sanayi Odası camiasına ve Gaziantep’e hayırlı olmasını diledi.

GSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis ve Danışma Kurulu üyeleri ile oda personelinin omuz omuza vererek hem Gaziantep’in hem de Gaziantep Sanayi Odası’nın adına yakışır şekilde çok değerli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Konukoğlu, “GSO olarak önceki dönemlerde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de önceliğimiz her zaman şehrimiz, hemşehrilerimiz ve ülkemizdir. Meclis üyelerimiz ve sanayicilerimiz ile birlikte zorlukların da olduğu fakat her şeye rağmen hedeflerimize doğru ilerlediğimiz dopdolu bir dönem geçirdik. Firmalarımıza, şehrimize ve ülkemize değer katan projeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de yine firmalarımızı geleceğe taşıyacak, şehrimize fayda sağlayacak ve ülkemiz ekonomisine güç katacak projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yönetim Kurulu Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza, Meclis Divanımıza, Meclis ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerimize, Oda çalışanlarımıza değerli çalışmaları ve vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise konuşmasına Gaziantep Sanayi Odası 9. Dönem Organ Seçimlerinin ülkemize, Gaziantep’e ve tüm GSO ailesine hayırlı olmasını dileyerek başladı.

4,5 yıllık süreçte GSO ailesi olarak sanayicilerin teveccühleri ve destekleri ile güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Ünverdi, “Gaziantep ve ülkemiz ekonomisine değer katmak, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek ve hep birlikte geleceğe hazırlanmak adına Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, Oda Üyelerimiz ve tüm Oda çalışanlarımız ile birlikte omuz omuza çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu 4,5 yılda sanayimizin önünü açacak çalışmalar, üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için projeler yürüttük. Yenilikçi yaklaşımlar sunarak ödüller aldık; ama en önemlisi her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Başarılı çalışmalara birlikte imza attık” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası’nın geçmişten günümüze sanayi ve ticarette olduğu kadar ilke ve değerleri, yenilikçiliği, sosyal ve kültürel anlamda üstlendiği misyonla öncü ve örnek bir kurum olduğunun altını çizen Ünverdi, “Sanayi 4.0, pandeminin getirdikleri, dijitalleşme ve yeni nesil sanayi ile birlikte kendimizi yenilememiz gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple bu bayrak yarışında da artık gençlere daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü yeni bir dünya kuruluyor ve onların bakış açıları, alacakları sorumluluklar çok önemli. Katacakları vizyonla yarınlarımızı planlayacak, yenilikçilikleri ile geleceğimizi inşa edecek onlardır. Sanayimizdeki değişim ve dönüşümü onlarla birlikte sağlayacağımıza inanıyorum. Odamız geçmişten bugüne, geleneğinden gelen vakur duruşu ile kendine yakışır bir seçimi de hep birlikte gerçekleştirecektir. Önceliğimiz birlik, beraberlik içerisinde şehrimize, ülkemize, sanayimize, üyelerimize hizmet etmektir. 9. Dönem Oda Organ Seçimlerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyor, tecrübe paylaşımı ve destekleri ile her zaman yanımızda olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Onursal Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu’na, Yönetim Kurulumuza, Meclis, Danışma Kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerimiz, Odamız üyeleri, tüm sanayicilerimize, iş dünyamıza, kurum ve kuruluşlarımıza ve GSO ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GSO Eylül Ayı Meclis Toplantısı, yeni döneme ilişkin dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.