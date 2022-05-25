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GSO’da Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı meclis, danışma kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 25.05.2022, 12:15
GSO’da Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı meclis, danışma kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent ve ülke ekonomisi, küresel gelişmelerin üretime, ihracata ve sektörlere yansımaları, Oda projeleri ve faaliyetleri ile gündemdeki konular değerlendirildi. GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantının açılış konuşmasına GSO’nun Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu ve GSO’nun eski Yönetim Kurulu Başkanlarından merhum Kamil Şerbetçi’yi anarak başladı. Gaziantep’in ve Türkiye’nin geleceğini gençlerin şekillendireceğini, genç girişimcileri desteklemenin ve gençlere yeni fırsatlar oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Konukoğlu, “Gençlerimizi gördükçe heyecanım biraz daha artıyor. Gaziantep’in sanayisi ve geleceği noktasında gençlerimize çok iş düşüyor. Gaziantep’imizin bir adım daha ileriye gidebilmesi için bu konu büyük önem taşıyor. Gençlerimizin önünü açmazsak hedeflerimize ulaşamayız. Çünkü yeni fikirleri ve yeni sistemleri ancak gençlerimiz ile birlikte anlayabiliriz. Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak inşallah önümüzdeki dönemde gençlerimizi meclis üyelerimiz olarak da aramızda görmek istiyoruz” dedi. Tüm sektörlerde firmaların fizibilitelerini doğru yapmaları gerektiğinin, kalite ve yenilik yerine fiyata dayalı rekabetin sektörlere zarar vereceğinin altını çizen Konukoğlu, “Katma değeri yüksek üretimler firmalarımıza her açıdan kazanım sağlar. Sadece üretimin tümünü satalım düşüncesiyle kar etmeden yapılan satışlar şirketleri bir yere taşımaz. Farklı yaparak, özellik katarak rekabet etmeliyiz. Kaliteyi ön plana çıkarmalıyız ve ülke olarak üretimlerimizde katma değeri artırmalıyız. Ayrıca enerji kaynaklarımızı maksimum seviyede değerlendirmeli, yenilenebilir enerjiye olan ilgiyi artırmalıyız. Bunların yanında yerli ve milli teknolojilere yönelmeli, yerli üretimlere fırsat vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

’’Bankaların kredi limitleri arttırılmalı’’

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında banka kredi limitlerinin yetersizliği, kredi maliyetlerindeki yükselişler, ekonomide yaşanan değişimler, kur artışları ve hammadde fiyatlarındaki aşırı artışın doğrudan firmaların üretim maliyetlerinin yükselmesine neden olduğuna vurgu yaptı. Ünverdi, “Çok sayıda firmamızın sermayesi değer kaybetti. Bu nedenle de bankaların firmalara sağlamış olduğu kredi limitleri yetersiz kalıyor. Ayrıca 23 Nisan 2022 tarihli Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık değişikliği, bankaların zorunlu karşılıklar yükümlülüğünü artırırken kredi maliyetlerinin de yükselmesine sebep oldu” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in ihracat verileri ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Ünverdi, 2022 yılı ocak-nisan döneminde önceki yılının aynı dönemine göre Suriye’ye yapılan ihracatta yüzde 25,8, İtalya’ya yüzde 25,1 ve Irak’a yüzde 20,6 oranında artış olduğunu kaydetti. Yine aynı dönemde ihraç edilen ürünlerde ise iklimlendirme sanayisinde yüzde 41,9, tarımsal sanayi ve hububat ürünlerinde yüzde 33 ve kimyevi maddeler ve mamullerinde ise yüzde 24,2 artış sağlandığını ifade eden Ünverdi, 2022 yılının ocak-nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre Afrika ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 34,4 ve Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracatta da yüzde 15,4 oranında artış yaşandığını söyledi.

GSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, katılımcıların görüş, öneri ve beklentilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

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