GSO’da makine, metal laboratuvarı ve ısıl işlem merkezi kurulumu için işbirliği protokolü imzalandı

Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezi’nin Kurulumu Fizibilite Çalışması Projesi kapsamında hizmet alımı konusunda Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Akdan Danışmanlık A.Ş. arasında işbirliği protokolü imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Akdan Danışmanlık A.Ş. Şirket Yetkilisi Nilüfer Arıak’ın katılımıyla imzalanan protokolle, Gaziantep Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin Kurulumu Fizibilite Raporunun Hazırlanması hizmet alımı gerçekleştirilecek.

Projenin Gaziantep için çok önemli olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Isıl İşlem Merkezi kurulmasının özellikle firmaların zaman kazanımı açısından çok yararlı olacağını söyledi.

Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu vurgulayan Adnan Ünverdi, “Bu üretim sürecinde sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu test hizmetlerini GSO bünyesinde kurulacak laboratuvar sayesinde Gaziantep’te yapılması sağlanacak. Isıl işlem merkezi ile sanayicilerimiz gerekli işlemlerini bu merkezde yapabilecek olup, bu testler için şehir dışına gidilmesi dolayısıyla zaman ve maliyet kaybının önüne geçilecek. Protokol hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Projede ayrıca savunma sanayinin de hedeflendiğine dikkati çeken Adnan Ünverdi, “Şehrimiz geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Buna savunma sanayi ve medikal sektörünü de eklemek istiyoruz. Bu noktada Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin Kurulumu Fizibilite Raporunun Hazırlanması ile sanayimizin ihtiyaçları belirlenerek Makine, Metal Laboratuvarı ve Isıl İşlem Merkezinin Kurulumu gerçekleşecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akdan Danışmanlık A.Ş. Şirket Yetkilisi Nilüfer Arıak da yapılacak testlerle önemli bir işlevin yerine getirileceğini belirterek, “Savunma sanayi yerlileştirme çalışmaları için de yapılan bu proje yararlı olacak. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.