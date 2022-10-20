GSO’da Konukoğlu ve Ünverdi yeniden başkanlığa seçildi

Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) 2022-2026 döneminde görev alacak yeni meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyeleri seçildi.

15 Ekim’de yapılan ve 35 meslek grubunda 189 meslek komite üyesinin seçildiği GSO Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelikleri seçiminin ardından oluşan 77 kişilik meclis, ilk toplantısını gerçekleştirerek GSO’nun 9’uncu dönem meclis divanı, yönetim kurulu, delege ve disiplin kurulu üyelerini belirledi. Seçim sonuçlarına göre Adil Sani Konukoğlu Meclis Başkanlığı, Adnan Ünverdi de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine bir kez daha seçildi.

GSO seçimlerinde Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki Meclis Divan Kurulu’nda, Başkan Yardımcılığına Saim Akınal ve Vedat Topçuoğlu, katip üyeliğe ise Metin Yıldırımdemir seçildi. Adnan Ünverdi başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nda Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Mustafa Özgüler, Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Cengiz Konukoğlu, Kenan Durur, Ali Can Koçak, İbrahim Kara ve Bora Tezel yer aldı. GSO Disiplin Kurulu’nda Ali Konukoğlu, Sedat Akınal, Emin Helvacıkara, Fazıl Özyaşar, Selami Yetkinşekerci ve Mehmet Sami Kaleoğlu seçildi.

GSO’nun TOBB Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Adil Sani Konukoğlu, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Sami Konukoğlu, Burhan Çağdaş, Cemil Direkçi ve Metin Erturhan.

’’Hedefimiz, kent sanayimizi daha yukarıya taşımak

Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, üretim ve ihracatın merkezi Gaziantep’i dünyadaki hızlı dönüşüme adapte etmek için ve Gaziantep’in fırsatlarla dolu bu yeni dönemin lider şehirleri arasında yer almasını sağlamak hedefiyle aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi. “Odamızın 8. dönemi iş dünyamızın sesi olmamız ve ortak girişimlerimiz açısından somut sonuçlara vesile oldu” diyen Konukoğlu, yeni dönemde de somut ve reel projelerle Gaziantep’in gücüne güç katacaklarını kaydetti.

Seçimde kendisine gösterilen teveccühe teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Konukoğlu, “Ülkemizin kalkınması, firmalarımızın sürdürülebilir yapıya ulaşmaları, kent sanayimizi nitelikli, kaliteli ve yenilikçi üretimin merkezi haline getirmek en büyük hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda birlikte yol yürüyeceğimiz yeni ekip arkadaşlarımıza başarılı ve uyumlu bir çalışma dönemi olmasını temenni ediyor, birlikte bugüne kadar görev yaptığımız tüm yönetim kurulu, meclis ve divan kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

’’Seçimlerimizi bayram havasında tamamladık’’

Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep Sanayi Odası seçimlerini demokratik çerçevede, bayram havasında ve örnek olacak şekilde tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek 9’uncu döneme en güçlü şekilde hazırlandıklarını, Gaziantep Sanayi Odası’nın bu dönemde ses getireceğini söyledi.

Yeni seçilen yönetim kurulu, meclis, meclis divanı, delege, disiplin kurulu ve komite üyelerini tebrik eden Ünverdi, “Geçmiş dönem meclisimizde olan tüm yol arkadaşlarımıza, kent ve ülke sanayisi ile odamıza kattıkları değer ve özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde de meslek odaları arasında kadın temsili konusunda kadın meclis üyesi sayımızı artırmak suretiyle öncü olmaya devam edeceğiz. Örnek bir seçimin ardından, sanayi odamızda önceliğimiz olan kadın temsilini bugün itibarı ile 3’ten 5’e çıkarmış durumdayız. Biz bu yolu gençlerimizle birlikte yürüyeceğiz demiştik, gençlerimize fırsat vereceğiz, yeni dünyayı onlarla birlikte yakalayacak, geleceğimizi birlikte inşa edecek ve nihayetinde bayrağı onlara devredeceğiz demiştik. Bugün ilk adımı da attık. 9’uncu dönem için Gaziantep Sanayi Odası’nda ‘Dinamik Oda’ başlığı öne çıkacak” ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte omuz omuza vererek Gaziantep için öncü olma misyonuyla sanayi, ticaret ve istihdamı daha da yukarı taşıyacak çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Ünverdi, “Yeni pazarlarla ihracatımızı artıracak, dünyanın diğer odaları ile yeni iş birlikleri yaparak, ticari bağlarımızı ve ilişkilerimizi geliştireceğiz. Fuarlarımıza yenilerini ekleyecek, kümelenme çalışmaları ile hazır giyim ve geri dönüşüm gibi sektörlerimizin birlikte üretim yapmalarını sağlayacak organize sanayi bölgeleri kurulması için projeler yürüteceğiz. Bunların yanı sıra ülke ekonomimizin kalkınmasını hızlandırmak için küresel bir vizyonla; ileri teknolojili, yüksek katma değerli, çevreci üretimler gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin tek sanayi odası olarak, sosyal ve kültürel anlamda da bölgemizin gelişmesine öncülük edeceğiz. Yeni bir döneme birlikte adım atıyor, kan tazeliyor, yeniden başlıyoruz. Şahsıma gösterilen teveccüh için de teşekkür ediyor, seçimlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.