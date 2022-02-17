GSO’da “İstihdam için dijital ve yeşil dönüşümün desteklenmesi projesi” toplantısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ortaklığında yürütülen, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen İstihdam için, Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi’nin “Oda ve Kurum Geliştirme Faaliyetleri” kapsamında İl ve İlçe Odaları Gelişim Destek Faaliyetleri Toplantısı gerçekleştirildi.

GSO ev sahipliğinde yapılan toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eray Ölçal ve İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ‘’Teknolojinin hızlı ilerleyişinin ekonomi ve üretim başta olmak üzere birçok alanda etkilerini görmekteyiz. Bu nedenle Gaziantep başta olmak üzere tüm dünyada işletmelerin verimli ve doğru üretim yapabilmeleri ve bu üretimi yaparken yeşil dönüşüm şartlarına uygun hareket edebilmeleri oldukça önemlidir. Bu amaçla Gaziantep oda başkanları hem sanayimizin hem de ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.

Dijital ve yeşil dönüşümün önemini işaret eden Ünverdi, bu noktada GİZ ile yapılan projelerin faydalı olduğunu kaydederek, verimli üretimin hem gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hem de katma değerli üretim için olmazsa olmaz konulardan birisi olduğunu sözlerine ekledi. Çalışmalar ve yapılan projeler için teşekkür eden oda başkanları iş birliği içinde çalışmaların devam edeceğini dile getirdiler. Toplantıda Gaziantep’teki il ve ilçe odalarının personelleri ile KOBİ’lere hizmet veren kuruluşların personellerine verilecek olan 17 farklı eğitim hakkında bilgiler de verildi. Toplantı sonrasında katılımcı oda başkanları arasında makine teçhizat devir teslim imza töreni gerçekleştirildi.

“Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi”, PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülüyor.