GSO, yeşil dönüşümde model olma yolunda ilerliyor

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (GSO) Adnan Ünverdi, tüm dünyanın odaklandığı yeşil dönüşüm konusunda çok önemli adımlar attıklarını belirterek, oda olarak yürüttükleri altyapı ve proje çalışmalarıyla bölgeyle birlikte tüm Türkiye’ye model olma yolunda ilerlediklerini kaydetti.

Gaziantep Sanayi Odası için doğaya duyarlı üretim ve firmaların yeşil dönüşümünü sağlamanın öncelikli misyon haline geldiğinin altını çizen Ünverdi, bu doğrultuda farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalarla hızlı mesafe katettiklerini ifade etti.

AB Yeşil Mutabakatının gündeme gelmesi ile ilk harekete geçen kurumlar arasında yer aldıklarını dile getiren Ünverdi, bu doğrultuda yeşil dönüşüm konusunun altyapı çalışmaları, süreç yönetimi, projelendirilmesi ve uygulama konusunda sonuç odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nu kurduk”

İlk olarak AB Yeşil Mutabakat Grubunu kurmayla işe başladıklarını ve gelinen noktada firmaların karbon ayak izini ölçer hale geldiklerini belirten Adnan Ünverdi, “Gaziantep Sanayi Odası olarak bu yılki temamızı ‘Verimlilik ve Yeşil Gelecek’ olarak belirlemiştik. Çok yeni bir konu ve mevzuatın bile dünyada tüm yönleriyle ortaya konulamamasına rağmen yola erken çıkmanın karşılığını alıyoruz. Bu çerçevede ivedilikle Odamız öncülüğünde, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’ndan oluşan bir çalışma grubu kurduk. Alanında uzmanların yer aldığı grubumuz, Gaziantepli sanayicilerimizin AB Yeşil Mutabakatına uyum sürecine adapte olmaları için farkındalık programları ve çalışmalar yapıyor” dedi.

GSO ve GİZ iş birliğinde yeşil dönüşümde öncü projeler

Adnan Ünverdi, “GSO ve GİZ PEP Programı iş birliği ile ‘İstihdam İçin Yeşil ve Dijital Dönüşümün Desteklenmesi’ Projesini hayata geçirdik ve kısa sürede çıktılarını almaya başladık. Çalışmalarımızı ‘Gaziantep Yeşil Gelecek Stratejileri’ üst mottosu altında topladık. Bu çerçevede firmalarımızın ‘Yeşil Mutabakat’ sürecine hazırlanması, verimliliklerinin arttırılması ve dönüşüm süreçlerini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalardan önemli sonuçlar almaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünverdi, “Yeşil dönüşüm mentörlüğü”, “Enerji verimliliği mentörlüğü”, “İnsan kaynakları mentörlüğü”, “Yalın ve dijital dönüşüm mentörlüğü” çerçevesinde tüm unsurları ile Gaziantep sanayisindeki teknolojik ve yeşil dönüşümü sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

“30 firmamın karbon ayak izini ölçtük”

Projede yer alan Yeşil Dönüşüm Mentörlüğü çerçevesinde 30 firmaya yeşil dönüşüm mentörlük hizmeti verilerek firmaların karbon ayak izlerinin ölçüldüğünü belirten Ünverdi, “Bununla birlikte, işletmelerdeki atık yönetimi ve simbiyotik ilişkilerin incelenmesi ve yönlendirilmesi. Yeşil Enerji Sertifikası ve bu sertifikanın alınması ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler. ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması ile ilgili süreçler hakkında bilgilendirme ve eğitimler. Su Ayak İzi konusu ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler. Yeşil Etiket konusu ile ilgili bilgilendirme ve eğitimler. Mentörlük sonrası firmalarımızın yeşil dönüşüm yol haritasının hazırlanması konularında firmalara mentörlük eğimi verdik” ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep OSB’nin iklim eylem planı ile Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’nin iklim eylem raporunu hazırladık”

“Projemiz çerçevesinde yine ülkemizde bir ilk olarak GSO ve GİZ ortaklığında Gaziantep OSB İklim Eylem Planı’nını hazırladık” diyen Ünverdi, “Gaziantep OSB’nin ülkemizin ilk yeşil OSB’si olmasını ve diğer bölgelerimize de örnek teşkil etmesini istiyoruz. Burada başta Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz ve diğer kurumlarımızla birlikte çalışarak bunu başaracağımıza da inancımız tam. Bununla birlikte kuruluş çalışmalarını sürdürdüğümüz Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yeşil OSB olması için İklim Eylem Raporunu tamamladık ve kasım ayında raporumuzu lansman toplantısı ile kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“GSO, yeşil enerji sertifikası alan ilk sanayi odası”

Ünverdi, temiz enerji konusunda çalışmalara Oda olarak kendilerinden başladıklarını aktararak, “Almış olduğumuz sertifika ile yaklaşık 16 bin 500 ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 180 ton karbondioksit eşdeğeri karbon miktarının doğaya salınmasını engellemiş oluyoruz. Bununla birlikte Model Fabrikamızın üzerine de Güneş Enerji Sistemi kuruyoruz. Burası da örnek bir çalışma ile kendi enerjisini üreterek hem enerji tasarrufu sağlayacak hem de karbon salınımının önüne geçeceğiz. Ayrıca, Model Fabrikamız bu süreçte yalın üretim, verimlilik, dijitalleşme ve enerji verimliliği gibi konularda firmalara sağladığı eğitim ve uygulamalarla Yeşil Mutabakat dönüşümüne de önemli katkılarda bulunuyor. Tamamlandığında 45 milyon metrekare alanı ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olacak olan, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgemizde de Simbiyoz Projemizi uygulayacak ve bu sayede bir fabrikadan çıkan atığın başka bir fabrikada hammadde olarak kullanılmasını sağlayacağız. Bunlarla birlikte yeşil dönüşüm konusunda bilgilendirme toplantıları, ilgili Bakanlıklarla görüşmeler ve organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Gelecek yeşil dönüşümde ve biz geleceğe hazır olmak için çalışıyoruz” diye konuştu.