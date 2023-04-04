GSO, GTO ve GTB’den ihracat rakamlarıyla ilgili ortak açıklama

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası’ndan (GTB) Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Oda’lar, deprem bölgesine yönelik etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesini istedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Ticaret Borsası’ndan (GTB) Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin yapılan ortak açıklamada, deprem felaketinin yaşandığı Şubat ayından bu yana iki aylık seyirde Gaziantep’in ihracatında üst üste düşüş yaşandığı belirtilerek bölgenin üretim, ihracat, istihdam ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için kamu tarafından verilen teşvik ve desteklerin artırılması gerektiği belirtildi.

Oda’lar, deprem bölgesine yönelik etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesini istedi

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından imzalanan ortak bildiride, "Türkiye’nin en büyük ve en fazla istihdama sahip olan organize sanayi bölgesi ve ülke ihracatımızın 4.4’ünü omuzlayan Gaziantep’in ihracatı depremin etkisiyle derin yara almıştır. Yaşanan felaket nedeniyle ihracatçılarımız uluslararası pazarda dezavantajlı konuma gelmiştir. Depremi yaşandığımız Şubat ayında Gaziantep’in ihracatı yüzde 42,2 oranında düşerken, Gaziantep OSB’de elektrik tüketimimiz geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 35,1 oranında azalmıştır. Bugün açıklanan Mart ayı ihracat rakamlarına göre ise Gaziantep’ten yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında gerilemiştir. Ocak-Mart döneminde ise Gaziantep ihracatı yüzde 13,7 oranında düşüşle 2 milyar 232 milyon 118 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. En büyük gücümüz olan ihracatımızdaki düşüş önümüzdeki günler için de endişe vericidir. Depremin yaralarını sarmaya çalışan bölgemiz için Gaziantep’in rakamsal verileri referans olup, bölge illeri için de önemli bir göstergedir. Zira bölge ihracatının yüzde 50’sini Gaziantep tek başına gerçekleştirmektedir. Bölgenin en büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep’in ve bölgemizin yaralarının sarılması, almış olduğumuz hasarın onarılması, rekabet gücümüzün artması, sosyal ve ekonomik anlamda devamlılığı sağlayabilmemiz için GTO, GSO ve GTB olarak iş dünyamızdan gelen talepler yönünde ilgili mercilere iletmiş olduğumuz raporlar göz önünde bulundurularak bölgemize yönelik çok daha etkin destek ve teşvik mekanizmalarının hayata geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bunlar arasında lojistik-tedarik, teşvik ve destekler, yeni yatırım alanları-altyapı, ihracat destekleri, istihdam ve çalışma hayatı, bankalar ve finansmana erişim, vergisel destekler ile psikolojik-sosyolojik destekler en önemli başlıkları teşkil etmektedir. Devletimize bugüne kadar verilen destekler için teşekkür ediyoruz, yeni atılacak adımlarla hızla ayağa kalkacağımıza yürekten inanıyoruz. Ayrıca, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bölge ticaretimizin eski günlerine kavuşması için başlatılan “TEDARİKÇİM DEPREM BÖLGESİNDEN’’ kampanyasının da yaraların sarılmasında çok etkili olacağı kanaatindeyiz. Özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek zorluklarımızı aşacağımıza olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.