GSO başkanlarından hayırlı olsun ziyaretleri
GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) MECLİS BAŞKANI ADİL SANİ KONUKOĞLU, YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÜNVERDİ VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI CEVDET AKINAL, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAÜN) REKTÖRÜ PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. TÜRKAY DERELİ VE GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANI MEHMET TARIK TÖRER'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDULAR.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Üniversite ziyaretlerinde, Gaziantep’in sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişimi için kurumlar arasındaki güçlü bağların önemine vurgu yapıldı. Gaziantep’in üniversiteler şehri olduğuna değinilen görüşmelerde, üniversite-sanayi işbirliğinde reel adımların önemine işaret edilerek, Gaziantep’teki akademik gücün ve öğrenci potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi, ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Gaziantep Vergi Dairesi’ne gerçekleştirilen ziyarette ise vergi bilincinin öneminin altı çizilerek, verginin bir vatandaşlık borcu olduğu ve kalkınmadaki rolüne değinildi.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal hayırlı olsun dileklerini ileterek, tebrik etti.
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