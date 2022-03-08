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GSO Başkanı Ünverdi’den KAGİDEM’e anlamlı ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) ziyaret eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceleyip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GAZİANTEP 08.03.2022, 17:18
GSO Başkanı Ünverdi’den KAGİDEM’e anlamlı ziyaret

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’ni (KAGİDEM) ziyaret eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini inceleyip yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın girişimcilere yönelik üretim yapma, gelir elde etme, projelerini sergileme ve tanıtma imkanı sağlamak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ortaklığında kurulan, bölgenin en önemli kadın girişimci merkezlerinden biri olan KAGİDEM’i ziyaret eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeleri, KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Paker Sabak ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin üretim yaptığı atölyelerin incelendiği ve KAGİDEM tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği ziyarette, kadın girişimcilerin güçlenmesi misyonu ile kadınların iş kurması ve işlerini büyütmesi için atılabilecek yeni adımlar ve bu konuda GSO’nun sağlayabileceği destekler istişare edildi.

Ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, KAGİDEM’in kadın girişimciliğinde öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu alanda yalnızca bölgede değil ülke genelinde de model olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

KAGİDEM’in girişimci kadınlara yönelik çalışmalarını ve projelerini geliştirme, ürünlerini potansiyel alıcılar ile buluşturma noktasında büyük fırsatlar sağladığını kaydeden Başkan Ünverdi, “Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezimiz, kadın emeğinin değer bulduğu en güzel örneklerden birisidir. Merkezimizin her geçen gün daha da büyüyeceğinden ve yeni başarı hikayeleri yazacağından kuşkumuz yok. Bu noktada bizler de üzerimize düşen sorumluluk gereği girişimci kadınlarımızın yanlarında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Gaziantep Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerin hayatın her alanında özgürce üretim yapabilmeleri için imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız kadınların başarı hikayelerini çoğaltmak, ekonomide, sosyal hayatta kadının daha da güçlenmesini sağlamaktır. Bu hedeflerimizi KAGİDEM ile gerçekleştiriyor olmamız bizi son derece mutlu ediyor. Bizleri en iyi şekilde ağırlayan KAGİDEM Genel Koordinatörü Sayın Nihal Paker Sabak’a ve kadın girişimcilerimize teşekkür ediyor, yaşamın her anında her türlü fedakârlıkta bulunan, varlıklarıyla dokundukları her yeri güzelleştiren, emeğin, mücadelenin ve fedakarlığın timsali olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

KAGİDEM’de kadının kadını desteklediği bir kültürün oluştuğunu ve bu durumun kendilerini gururlandırdığını ifade eden KAGİDEM Genel Koordinatörü Nihal Paker Sabak, Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde boş atölye kalmadığını ve birçok farklı alanda ürün üretildiğini belirterek, “Bizlere bu noktada önemli destekler sağlayan ve her daim yanımızda olan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi’ye, Yönetim Kuruluna ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret programı, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından kadın girişimcilere teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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