GSO Başkanı Ünverdi’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Aziz milletimiz, Çanakkale’de vatan uğruna canı pahasına verdiği mücadele ile istiklal ve istikbalin ne demek olduğunu tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı

Çanakkale’nin, yurdun her bölgesinden gelen kahraman milletimizin, tüm teknoloji ve donanımıyla saldıran düşmana karşı kazandığı büyük bir zafer olduğunu kaydeden Başkan Ünverdi, “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza vererek yazılmış bir destandır. Topyekun saldıran düşmana karşı yürekteki imanla şahadete koşan şanlı ecdadımız, bağımsızlık mücadelesi ile tüm ülkeler için sembol olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadele düşmanı bile kendisine hayran bırakmıştır. Büyük bir azim ve kararlılıkla kazanılan zafer, Çanakkale’yi geçilmez kılarken, savaş koşullarında dahi düşman askerine gösterilen merhamet dünya tarihine geçmiştir. Çanakkale Savaşları’nda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum" komutuyla ortaya konulan o yüce ruh ve cesaret her daim rehberimiz olacaktır. Böylesi bir neslin varisleri olarak, her koşulda canımız pahasına ülkemize sahip çıkacak, daha gelişmiş, müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşıyor ve yarınlarımıza umutla bakıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu şuur ve anlayışla en büyük gücümüz olan kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, birbirimize sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde mukaddes vatanımızı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerine de yer verdi.