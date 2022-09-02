GSO Başkanı Ünverdi ihracat rakamlarını değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gazi şehrimiz, ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 917 milyon 916 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek ülkemiz genelinde 5. sırada yer almıştır” dedi.

Başkan Ünverdi, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artışla 6 milyar 787 milyon 479 bin dolara ulaştığını belirterek, 2021 yılının aynı döneminde ise 6 milyar 400 milyon 599 bin dolar ihracat yapıldığını hatırlattı. Sürdürülebilir ihracat için sanayicilerin desteklenmesi ve özellikle sanayi kolunda enerji maliyetlerinin daha fazla sübvanse edilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Maalesef yaşanan küresel ekonomik koşullar nedeniyle AB ülkeleri başta olmak üzere pazarımız olan ülkelerde de sıkıntılar artarak devam ediyor. Daralan piyasa koşullarında ihracatçılarımızın daha rekabetçi olabilmeleri için maliyetleri düşürmek zorundayız. Son dönemde üretici fiyat endeksindeki artışlar maalesef sanayicinin elini güçleştiriyor” diye konuştu.