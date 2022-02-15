GSO Başkanı Ünverdi: "Geleceğimizi nitelikli gençlerle inşa edeceğiz"

Gaziantep’te düzenlenen Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GSO’nun nitelikli insan gücünü iş dünyası ile birleştiren projelere imza attığını belirterek hedeflerinin kalifiye personel ihtiyacını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Güneydoğu İlleri Mesleki Eğitim Değerlendirme Toplantısı, bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep’e gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

Gaziantep’teki mesleki eğitim merkezlerinin faaliyetleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim alanında hayata geçirdiği projelerin değerlendirildiği toplantıda, Bakan Özer’e kent sanayisinin nitelikli personel ihtiyacı ve Gaziantep’te mesleki eğitimi geliştirmek amacıyla önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantıda konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülke ekonomisi ve istihdamı için önemli bir yere sahip olan mesleki eğitim ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

"Hedefimizi kalifiye personel ihtiyacını ortadan kaldırmak"

GSO’nun nitelikli insan gücünü iş dünyası ile birleştiren projelerini anlatan Ünverdi, “Hayata geçirdiğimiz Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ve Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) projeleri ile mesleki eğitim alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep’te mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmak ve sanayinin kalifiye personel ihtiyacını ortadan kaldırmak hedefiyle çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Yıllardır mesleki eğitim meselesi memleket meselesi diyoruz. Çünkü mesleki eğitim, maalesef hepimizin kanayan yarasıdır. Sanayicilerimiz yıllardır çalıştıracak nitelikli personel bulamadılar. Aynı şekilde gençlerimiz de meslekleri olmadığı için iş bulmakta güçlükler yaşadı. Bizler bu durumu sonlandırmak için elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Sanayimizin nitelikli insana olan ihtiyacı gün geçtikçe daha da artıyor. Çünkü Gaziantep üreten ve ürettiğini ihraç eden bir şehir. Biz de Gaziantep Sanayi Odası olarak bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla mesleği olmayan, okul eğitimi dışında kalmış kişilerin istihdama kazandırılmasına katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu çalışmaları yaparken aileleri de bu sürece dahil etmemizde büyük yarar görüyorum. Şehrimizde el ele vererek nitelikli gençlerimizle sanayimizi ve geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bakanlığımızın da öncülüğünde mesleki eğitim adına iş birliğimiz devam edecek ve çok güzel projelere birlikte imza atacağız. Mesleki eğitim hepimizin meselesi ve mesleki eğitimi hak ettiği yere birlikte getireceğiz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e mesleki eğitim konusundaki çalışmaları için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.