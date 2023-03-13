GSO Başkanı Ünverdi, deprem sonrası bölge sanayisinin durumunu canlı yayında anlattı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, deprem sonrası sanayinin durumu ve beklentiler hakkında açıklamalarda bulundu.

A Para Tv canlı yayınına video konferans sitemi üzerinden katılan Adnan Ünverdi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Gaziantep ve bölge illerindeki ticareti derinden etkilediğini dile getirerek, bölgede üretim, ihracat ve istihdam konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Bölgenin ayağa kalkması için birlik ve dayanışma vurgusu yapan Ünverdi, kamu tarafından verilen destek ve teşviklerin önemine işaret ederek, kamu tarafından bölgedeki üretim ve ticareti canlandırmaya yönelik atılan adımların artarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Deprem sonrasında İskenderun Limanı’nda çıkan yangının da etkisiyle hammadde tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Ünverdi, Mersin Limanı’nda oluşan yoğunluk nedeni ile de lojistik anlamda zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Ünverdi, bölge ekonomisinin toparlanmasına katkıda bulunmak için özellikle büyük ölçekli şirketleri, hammadde ve yarı mamul tedariklerini deprem bölgesindeki firmalardan karşılamaya davet etti.

Bu süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), E-Ticaret Sektör Meclis kanalıyla başlatılan pazar yerlerinin, deprem bölgesindeki üreticilerden firmalardan tüketiciye ulaştırılacak ürünler için komisyon alınmaması uygulamasının sektör genelindeki tüm firmalara yaygınlaştırılması ve bölgedeki üreticilerin ön plana çıkarılmasının çok önemi olduğunu dile getiren Ünverdi, bölge ekonomisine katkıda bulunacak bazı önerileri şöyle sıraladı: “Mavi ve beyaz yakalı kalifiye elemanların deprem sonrasında farklı şehirlere gitmeleri üretimde aksamalara neden olmaktadır. Bu noktada bölge insanımızın bir an önce tekrar kendi şehrine ve işine dönmesi için devletimiz tarafından teşvik edilmelidir. Deprem bölgesindeki bölünen istihdamın tekrar bir araya gelerek üretime kaldığı yerden devam etmesi amacıyla 2023 yılı boyunca çalışanlardan kesilen gelir vergisi ve sigorta primlerinin çalışanlara iade edilmesinin faydalı bir teşvik olacağına inanıyoruz. Alıcı kanalların aracılığı ile yurt dışından gelen alım heyetlerinin bu bölgeye yönlendirilerek firmalar ile bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla deprem bölgesinde olup da Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde olmayan illerin de bu programa dahil edileceği belirtilmiş olup, bunun bir an önce gerçekleştirilmesi bölge ekonomisinin toparlanması açısından kritik önem taşımaktadır.”