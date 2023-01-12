Görme engelli öğrenciler spor yaptı, oyunlar oynadı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde görme engelli öğrenciler, İbrahim Spor merkezinde spor yaparak, oyunlar oynadı.

Dünyada 7-14 Ocak 2023 tarihleri arasında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi İbrahimli Spor Merkezi’nin misafiri oldular. Dokun, hisset, keşfet etkinliklerinde eğlenceli zamanlar geçiren görme engelli öğrencilere, oyunlar esnasında eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler verildi

Şampiyon adaylarının yanlarında olmaya devam edeceğiz

Farkındalık etkinliği esnasında katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "GAP Görme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerini tesislerimizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin bizlerle buluşmasına vesile olan değerli velilerimiz başta olmak üzere okul idaremize yürekten teşekkür ediyorum. Düzenlediğimiz etkinliklerde fiziki şartları görme engelli kardeşlerimiz için özel olarak dizayn ederek, onların daha fazla sportif etkinliklerle buluşmalarını arzu ettik. Düzenli olarak yapılan sportif etkinliklerin görme engelli çocukların; motor becerileri gelişmesine, daha sağlıklı bir vücut postürüne sahip olmalarına ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına olumlu yönde katkı sağladığı gözlemledik. İnşallah bundan sonraki süreçte de imkanlarımız el verdiği ölçüde görme engelli kardeşlerimizi tematik sportif eğitimler, beceri koordinasyon parkurlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Okulumuzda müsabık sporcuların olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendim. Hedefledikleri alanlarda şampiyon adaylarının yanlarında olmaya devam edeceğiz. Farkındalık etkinliğinin düzenlemesine emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.